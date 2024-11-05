Google дозволив управління розумним будинком через додаток Gemini

Google додав розширення Google Home у додаток Gemini, що дозволить користувачам керувати своїм розумним будинком, безпосередньо спілкуючись із помічником на базі штучного інтелекту.

Про це повідомляє The Verge.

Нову функцію можна використовувати для керування освітленням, клімат-контролем, телевізорами, динаміками та багатьма іншими пристроями. Наприклад, за допомогою запиту "Облаштуй їдальню для романтичного побачення" можна відрегулювати освітлення, а фраза "Допоможи мені прибратися на кухні" – увімкне пилосос. Раніше у таких випадках Gemini відкривав Google Assistant.

Водночас зазначається, що Gemini підтримує не всі смарт-пристрої. Для управління пристроями безпеки, зокрема камерами, замками, воротами та дверима, користувачам все ще доведеться запускати додаток Google Home.

Для того, щоб отримати доступ до нового розширення Google Home, доведеться приєднатися до публічної попередньої версії. Наразі вона доступна лише англійською мовою.

Щоб почати використовувати цю функцію, увійдіть до додатку Gemini з того ж облікового запису, який використовується в Google Home. Звідти можна попросити Gemini виконати певну дію, наприклад, "ввімкнути світло у вітальні". Якщо інтеграція не активується автоматично, Google рекомендує включити "@Google Home" у запит для точності.

Додамо, що Google все активніше використовує штучний інтелект не лише для створення нових продуктів, а й для розробки власного програмного коду. Генеральний директор компанії Сундар Пічаї під час звіту за третій квартал 2024 року заявив, що більше чверті нового коду Google створюється ШІ та потім перевіряється інженерами компанії.

Також повідомлялося, що Google розширив можливості свого штучного інтелекту Gemini Live, додавши підтримку понад 40 нових мов. Це суттєво поліпшує доступність технології для користувачів по всьому світу, даючи змогу взаємодіяти з Gemini рідною мовою та виконувати різні завдання за допомогою голосових команд.