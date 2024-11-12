Google запустив безоплатну платформу в Україні з навчання навичкам роботи зі штучним інтелектом

Міністерство економіки України, Мінцифра та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення ШІ (штучного інтелекту). Курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами.

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Про це повідомляють пресслужби Мінекономіки та Мінцифри.

Зазначається, що штучний інтелект розвивається й уже допомагає оптимізувати процеси та пришвидшувати виконання рутинних завдань у різних сферах — від медицини до оборонних технологій.

Можливості використання ШІ тільки зростають, і щоб навчити якнайбільше українців використовувати технологію майбутнього, Google запустив платформу з безоплатними курсами для вивчення штучного інтелекту.

Які курси вже доступні на платформі

Повідомляється, що навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців.

Переваги платформи:

Безкоштовне навчання : доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами.

: доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами. Гнучкі можливості для розвитку : курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

: курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка. Інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

Наразі для українців доступні такі курси:

ШІ для продуктивності — короткі відеоуроки для всіх, хто хоче підвищити ефективність роботи та автоматизувати рутинні процеси, — керівників і власників бізнесу, маркетологів, менеджерів, HR-фахівців та інших професіоналів.

Вступ до генеративного ШІ — 8-годинний курс для технічних спеціалістів. Дізнаєтеся все про великі мовні моделі, навчитеся створювати власні застосунки на основі генеративного штучного інтелекту.

Цифрові навички для освіти з Google: практична програма — вебінари для освітян про роботу зі штучним інтелектом і Gemini. Курс допоможе вчителям розробити завдання й схеми оцінювання за допомогою ШІ та економити час для саморозвитку й роботи з учнями.

Раніше в Мінекономіки повідомляли, шо команда експертів розробила рекомендації, які допоможуть створювати й використовувати інновації зі штучним інтелектом (ШІ), дотримуючись права інтелектуальної власності.