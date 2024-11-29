Meta поможет Украине войти в топ-3 стран мира по разработке и внедрению ИИ

Украина к 2030 году планирует войти в топ-3 страны мира по разработке и внедрению технологии искусственного интеллекта и заручилась поддержкой компании Meta на этом пути.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что провел звонок с Маркусом Райнишем, вице-президентом по публичной политике Meta в Европе.

"Уже есть налаженное сотрудничество с Мета по противодействию российской пропаганде, защите украинских аккаунтов. Сейчас в работе новое общее направление — искусственный интеллект. Украина к 2030 году должна войти в топ-3 стран мира по разработке и внедрению ИИ. Meta может стать ключевым бизнес- партнером в этом", — подчеркнул Федоров.

По его словам, у компании Meta есть топовое open source-решение — LIama, на его основе можно создавать много инновационных проектов.

Сейчас Минцифры активно работает над внедрением искусственного интеллекта в Украине и планирует запустить АИ Center of Excellence, который должен стать ключевым международным хабом для разработки и интеграции AI решений в государственные сферы.

Украинские ШИ-разработчики могут получить $500 тысяч от Meta

Украинских разработчиков впервые пригласили принять участие в программе Llama Impact Grants, позволяющей привлечь до 500 тысяч долларов гранту и менторскую поддержку от Meta в разработке продуктов.

Подать заявку на участие в программе можно до 1 декабря.

За право выиграть грант на 500 тысяч долларов могут побороться стартапы, компании, некоммерческие организации, исследовательские учреждения и другие команды, создающие инновационные решения на базе Llama.