- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Meta поможет Украине войти в топ-3 стран мира по разработке и внедрению ИИ
Украина к 2030 году планирует войти в топ-3 страны мира по разработке и внедрению технологии искусственного интеллекта и заручилась поддержкой компании Meta на этом пути.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что провел звонок с Маркусом Райнишем, вице-президентом по публичной политике Meta в Европе.
"Уже есть налаженное сотрудничество с Мета по противодействию российской пропаганде, защите украинских аккаунтов. Сейчас в работе новое общее направление — искусственный интеллект. Украина к 2030 году должна войти в топ-3 стран мира по разработке и внедрению ИИ. Meta может стать ключевым бизнес- партнером в этом", — подчеркнул Федоров.
По его словам, у компании Meta есть топовое open source-решение — LIama, на его основе можно создавать много инновационных проектов.
Сейчас Минцифры активно работает над внедрением искусственного интеллекта в Украине и планирует запустить АИ Center of Excellence, который должен стать ключевым международным хабом для разработки и интеграции AI решений в государственные сферы.
Украинские ШИ-разработчики могут получить $500 тысяч от Meta
Украинских разработчиков впервые пригласили принять участие в программе Llama Impact Grants, позволяющей привлечь до 500 тысяч долларов гранту и менторскую поддержку от Meta в разработке продуктов.
Подать заявку на участие в программе можно до 1 декабря.
За право выиграть грант на 500 тысяч долларов могут побороться стартапы, компании, некоммерческие организации, исследовательские учреждения и другие команды, создающие инновационные решения на базе Llama.