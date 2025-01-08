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В Украине изменили правила выделения земельных участков под застройку

строительство
Либо актуален генплан, либо план пространственного развития. Обществам запретили использовать ДПТ для нового строительства

Обществам запретили использовать для планирования своих территорий и, в частности, для изменения целевого назначения земельных участков и выделения их под застройку подробных планов территорий (ДПТ). Теперь выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития, что будет означать прекращение хаотической застройки и различных видов земельного рейдерства.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она напомнила, что ДТП годами служил коррупционным инструментом и использовался отдельными строительными компаниями в сговоре с местными властями.

Но с 1 января 2025 года вступил в силу закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель" и начал действовать запрет по ДПТ. Теперь выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак "стоп" для хаотической застройки и различных видов земельного рейдерства.

Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли, или выделить участок под застройку, община теперь должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины или актуальным, а не устаревшим генпланом планом населенного пункта. И план пространственного развития должен быть у каждой общины. Это, убеждена Шуляк, должно покончить с карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями.

Шуляк объяснила, что более половины украинских городов не имеют актуального генерального плана – стратегического документа развития любого населенного пункта. Даже столица – не исключение, а генплан Киева был принят еще в 2002 году. .При этом, предел допустимого "уточнения" законодательно определен не был — как для Киева, так и для других населённых пунктов.

"Этим пользовались недобросовестные застройщики, которые в сговоре с местными властями проталкивали ДПТ, которые "уточняли" генплан так, что прямо противоречили ему. В дальнейшем именно на основании таких ДПТ определялось целевое назначение земельных участков, которые отводились под застройку и получались соответствующие разрешительные документы". .Как следствие – постоянная авральная борьба с хаотическими застройками, перегруженными автодорогами, коммунальными коллапсами и т.д", – подчеркнула нардепка.

Она отметила, что новый документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацией по землеустройству. Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, однако очень гибок, ведь изменения можно вносить ежегодно.

"И именно эта документация будет определять, где будет строиться садик, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки", – объясняет Шуляк.

Комплексный план делит территорию общества на функциональные зоны – жилищная застройка, промышленность и т.д. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня собственник может самостоятельно выбрать тот, который по его мнению наиболее перспективен.

"То есть нельзя, например, выбрать "жилищное строительство" на территории, которую комплексный план определил, как "промышленную" и наоборот. Это правило касается как частных собственников, так и органов, уполномоченных распоряжаться земельными ресурсами: нельзя выделить кому-то земельный участок, целевое назначение которой не согласуется с функциональным зонированием, определенным комплексным планом», – уточняет нардепка.

Она акцентировала внимание на публичности планов пространственного развития.

"Во-первых, их создание будет возможно только с учетом общественного мнения жителей общины. Во-вторых, такой план должен обязательно пройти независимую экспертизу. В-третьих, эта информация будет абсолютно открытой, то есть, каждый житель общины сможет посмотреть, для чего планируется использовать те или иные территории, или имеющиеся на соответствующей территории ограничения в использовании земель в сфере застройки (например относительно предельно допустимой высотности застройки, соблюдения режима охранных зон и т.д.), – подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что планы пространственного развития распространяются не только на населенные пункты общины, но и на территории за ее пределами. То есть строить в пригородах также можно будет только при условии, если это согласуется с ППР.

В то же время, далеко не у всех общин уже есть планы пространственного развития. Однако на сегодняшний день для облегчения и упрощения этого процесса предлагается сразу два инструмента. Это уже начал работать градостроительный кадастр государственного уровня, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

Автор:
Светлана Манько