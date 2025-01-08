В Украине изменили правила выделения земельных участков под застройку

Обществам запретили использовать для планирования своих территорий и, в частности, для изменения целевого назначения земельных участков и выделения их под застройку подробных планов территорий (ДПТ). Теперь выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития, что будет означать прекращение хаотической застройки и различных видов земельного рейдерства.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она напомнила, что ДТП годами служил коррупционным инструментом и использовался отдельными строительными компаниями в сговоре с местными властями.

Но с 1 января 2025 года вступил в силу закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель" и начал действовать запрет по ДПТ. Теперь выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак "стоп" для хаотической застройки и различных видов земельного рейдерства.

Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли, или выделить участок под застройку, община теперь должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины или актуальным, а не устаревшим генпланом планом населенного пункта. И план пространственного развития должен быть у каждой общины. Это, убеждена Шуляк, должно покончить с карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями.

Шуляк объяснила, что более половины украинских городов не имеют актуального генерального плана – стратегического документа развития любого населенного пункта. Даже столица – не исключение, а генплан Киева был принят еще в 2002 году. .При этом, предел допустимого "уточнения" законодательно определен не был — как для Киева, так и для других населённых пунктов.

"Этим пользовались недобросовестные застройщики, которые в сговоре с местными властями проталкивали ДПТ, которые "уточняли" генплан так, что прямо противоречили ему. В дальнейшем именно на основании таких ДПТ определялось целевое назначение земельных участков, которые отводились под застройку и получались соответствующие разрешительные документы". .Как следствие – постоянная авральная борьба с хаотическими застройками, перегруженными автодорогами, коммунальными коллапсами и т.д", – подчеркнула нардепка.

Она отметила, что новый документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документацией по землеустройству. Он охватывает всю территорию общины и не имеет срока действия, однако очень гибок, ведь изменения можно вносить ежегодно.

"И именно эта документация будет определять, где будет строиться садик, школа или жилье, где будет развиваться промышленность, а где природные парки", – объясняет Шуляк.

Комплексный план делит территорию общества на функциональные зоны – жилищная застройка, промышленность и т.д. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня собственник может самостоятельно выбрать тот, который по его мнению наиболее перспективен.

"То есть нельзя, например, выбрать "жилищное строительство" на территории, которую комплексный план определил, как "промышленную" и наоборот. Это правило касается как частных собственников, так и органов, уполномоченных распоряжаться земельными ресурсами: нельзя выделить кому-то земельный участок, целевое назначение которой не согласуется с функциональным зонированием, определенным комплексным планом», – уточняет нардепка.

Она акцентировала внимание на публичности планов пространственного развития.

"Во-первых, их создание будет возможно только с учетом общественного мнения жителей общины. Во-вторых, такой план должен обязательно пройти независимую экспертизу. В-третьих, эта информация будет абсолютно открытой, то есть, каждый житель общины сможет посмотреть, для чего планируется использовать те или иные территории, или имеющиеся на соответствующей территории ограничения в использовании земель в сфере застройки (например относительно предельно допустимой высотности застройки, соблюдения режима охранных зон и т.д.), – подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что планы пространственного развития распространяются не только на населенные пункты общины, но и на территории за ее пределами. То есть строить в пригородах также можно будет только при условии, если это согласуется с ППР.

В то же время, далеко не у всех общин уже есть планы пространственного развития. Однако на сегодняшний день для облегчения и упрощения этого процесса предлагается сразу два инструмента. Это уже начал работать градостроительный кадастр государственного уровня, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.