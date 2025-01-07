В Раде рассказали о новом жилом кейсе для ВПЛ

В Украине начали строить жилищные проекты для ВПЛ с финансированием типа государственно-частного партнерства.

Один из таких кейсов по строительству жилья для ВПЛ уже реализовали в Перечинской общине на Закарпатье, рассказала глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Речь идет о схеме, по которой 33% стоимости жилья будет уплачено на средства местных бюджетов, еще 33% на счет госбюджета, а еще 33% будет платить или релоцированный бизнес.

По словам депутата, бизнес перевозит в безопасные регионы своих сотрудников, есть также граждане, которые не привлечены в релокированных предприятиях, но имеют средства для того, чтобы самостоятельно оплатить 33% стоимости жилья.

Релоцированный бизнес принял участие в финансировании строительства жилья для своих работников. Фото: Закарпатский областной совет

По убеждению депутата, такой кейс намного лучше, чем временное жилье для ВПЛ, которое лишь усугубляет социальные проблемы, связанные с переселенцами.

"Уже строится жилье — современный европейский многоквартирный дом на 40 квартир, которые получают в собственность работники компании, вынужденной из-за войны релоцироваться из Краматорска в этот регион", — пояснила Шуляк.

По ее мнению, такой вариант подходит для общин, понимающих, что люди, которые останутся проживать на их территории – это ценный человеческий капитал, который является основой экономического потенциала.

"В местных бюджетах некоторых общин сейчас есть профицит, и те из них, которые понимают, насколько важно относиться к ВПЛ как к конкурентному преимуществу, а не как к временному явлению, могут применять подобные кейсы", – считает нардепка.

Шуляк также отметила, что другую треть стоимости строительства такого жилья будут платить за счет госбюджета, поскольку сейчас на уровне государства одновременно реализуется несколько программ по решению жилищных проблем переселенцев.

«Во-первых, это программа "єВідновлення", на финансирование которой для ВПЛ дополнительно выделили 15 млрд гривен. Во-вторых, улучшение условий ипотеки "єОселя" для ВПЛ, которая в настоящее время для них в большинстве своем недоступна, дополнительные субсидии на аренду жилья, социальная аренда, а также отдельный вид аренды — с правом выкупа", — рассказала Шуляк.

Запуск двух последних инструментов, по словам депутата, связан с требованием обновить жилищное законодательство, зафиксированное в программе Ukraine Facility, согласно которой Украина до 2027 года получает от ЕС 50 млрд евро.

Ранее Елена Шуляк заявляла о том, что проект госбюджета на 2025 год не предусматривает государственного финансирования на программу "Восстановление", которая компенсирует утраченное жилье в результате военных действий. По словам чиновницы, результат такой политики заключается в том, что внутренние переселенцы не находят себе жилья на контролируемой территории и возвращаются в оккупацию.

Также сообщалось о том, что в Украине будет создана база имущества, в котором никто не проживает, чтобы расселить миллионы внутренне перемещенных лиц. Новый закон предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости для дальнейшего использования для размещения внутренне перемещенных лиц.