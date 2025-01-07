У Раді розповіли про новий житловий кейс для ВПО

В Украні почали будувати житлові проєкти для ВПО з фінансуванням типу державно-приватного партнерства.

Один із таких кейсів з будівництва житла для ВПО вже реалізували у Перечинській громаді на Закарпатті, розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Йдеться про схему, за якою 33% вартості житла буде сплачено коштом місцевих бюджетів, ще 33% коштом держбюджету, а ще 33% сплачуватиме або релокований бізнес.

За словами депутатки, бізнес перевозить у безпечні регіони своїх співробітників,є також громадяни, які не залучені у релокованих підприємствах, але мають кошти для того, щоб самостійно сплатити 33% від вартості житла.

Релокований бізнес долучився до фінансування будівництва житла для своїх працівників. Фото: Закарпатська обласна рада

На переконання депутатки, такий кейс набагато кращий, ніж тимчасове житло для ВПО, яке лише поглиблює соціальні проблеми, пов'язані з переселенцями.

"Уже будується житло – сучасний європейський багатоквартирний будинок на 40 квартир, які отримують у власність працівники компанії, яка була змушена через війну релокуватись із Краматорська у цей регіон", – пояснила Шуляк.

На її думку, такий варіант підходить для громад, які розуміють, що люди, які залишаться проживати на їхній території – це цінний людський капітал, який є основою економічного потенціалу.

"У місцевих бюджетах деяких громад нині є профіцит, і ті з них, які розуміють, наскільки важливо ставитися до ВПО як до конкурентної переваги, а не як до тимчасового явища, можуть застосовувати подібні кейси", – вважає нардепка.

Шуляк також зауважила, що іншу третину вартості будівництва такого житла сплачуватимуть коштом держбюджету, оскільки нині на рівні держави одночасно реалізується кілька програм для розв'язання житлових проблем переселенців.

«По-перше, це програма "єВідновлення", на фінансування якої для ВПО додатково виділили 15 млрд гривень. По-друге, поліпшення умов іпотеки "єОселя" для ВПО, яка нині для них здебільшого недоступна, додаткові субсидії на оренду житла, соціальна оренда, а також окремий вид оренди – з правом викупу", – розповіла Шуляк.

Запуск двох останніх інструментів, за словами депутатки, пов'язаний з вимогою оновити житлове законодавство, що зафіксовано в програмі Ukraine Facility, за якою Україна до 2027 року отримує від ЄС 50 млрд євро.

Раніше Олена Шуляк заявляла про те, що проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає державного фінансування на програму "єВідновлення", яка компенсує втрачене житло внаслідок воєнних дій. За словами чиновниці, результатом такої політики є те, що внутрішні переселенці не знаходять собі житла на контрольованій території і повертаються в окупацію.

Також повідомлялось про те, що в Україні створять базу майна, в якому ніхто не проживає, щоб розселити мільйони внутрішньо переміщених осіб. Новий закон передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості для подальшого її використання для розміщення внутрішньо переміщених осіб.