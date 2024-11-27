За понад три роки лише 880 сімей ВПО придбали житло в кредит за найнижчою ставкою

З липня 2021 року понад 880 сімей внутрішньо переміщених осіб придбали власне житло завдяки програмі пільгового кредитування “Житло для ВПО” під 3% річних. Про це повідомила пресслужба Держмолодьжитла за підсумками міжнародної конференції “Забезпечення доступу до фінансування житла для ВПО. Стійкі рішення”, передає Укрінформ.

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Програму "Житло для ВПО" реалізують Держмолодьжитло та Мінреінтеграції за кошти гранту уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку (KfW).

Умови програми

Згідно з умовами програми, внутрішньо переміщені особи можуть отримати кредит на придбання житла під найнижчу в Україні ставку - 3% річних.

Термін кредитування становить до 30 років, а мінімальний початковий внесок — 6% від вартості житла.

У грудні 2024 року заплановано черговий рандомний відбір серед зареєстрованих кандидатів на отримання пільгового кредиту.

Очікується, що до кінця цього року та на початку 2025 року власниками житла стануть щонайменше ще 200 сімей.

Скільки зареєстрованих ВПО в Україні

Станом на 26 листопада в Україні зареєстровано 4 млн 641 тис. 165 осіб.

Серед них 59,8% жінки, 40,2% - чоловіки.

Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України"

Delo.ua раніше писало про те, що уряд удосконалив забезпечення тимчасовим житлом ВПО і звільнених з полону.

Нагадаємо також, що місяць тому Кабмін запровадив дворічний експеримет з надання субсидій ВПО на оренду житла в дев'яти областях, прилеглих до лінії фронту чи до російського кордону, але на тих територіях, де не ведуться бойові дії.