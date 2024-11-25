Бізнес вже отримав 270 млн грн за працевлаштування переселенців у 2024 році

З початку 2024 року держава виплатила бізнесу 270 млн грн у межах компенсаційної програми за працевлаштування понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує пресслужба міністерства.

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Так, майже 10 тисяч роботодавців в поточному році отримали від уряду компенсацію за працевлаштування 13 400 українців, які переїхали з небезпечних регіонів країни. Серед них – 500 осіб з інвалідністю.

Бережна зазначає, що через цю програму держава зменшує бар’єри на ринку праці для внутрішніх переселенців.

Найбільше ВПО було працевлаштовано у Дніпропетровській, Харківській областях та столиці.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

Для отримання фінансової компенсації підприємець має:

1. Укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою.

2. Подати заяву на отримання компенсації через портал "Дія" або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Що відомо про програму

Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на час дії воєнного стану у квітні 2022 року. Метою програми є пришвидшення адаптації людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищення рівня зайнятості серед населення.

За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (з 1 квітня 2024 року – 8 тис. грн) протягом 3 місяців. Для осіб з інвалідністю, працевлаштованих серед ВПО, компенсація виплачується впродовж 6 місяців.

Програма є частиною флагманського проєкту Міністерства економіки України "Робота без бар’єрів", який реалізується в рамках Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.

Нагадаємо, станом на жовтень держава виплатила 224 млн грн роботодавцям у рамках компенсаційної програми за працевлаштування 11 300 внутрішньо переміщених осіб з початку 2024 року.