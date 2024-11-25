Бизнес уже получил 270 млн грн за трудоустройство переселенцев в 2024 году

С начала 2024 года государство выплатило бизнесу 270 млн грн в рамках компенсационной программы за трудоустройство более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Почти 10 тысяч работодателей в текущем году получили от правительства компенсацию за трудоустройство 13 400 украинцев, переехавших из опасных регионов страны. Среди них – 500 лиц с инвалидностью.

Бережная отмечает, что с помощью данной программы государство уменьшает барьеры на рынке труда для внутренних переселенцев.

Больше всего ВПЛ было трудоустроено в Днепропетровской, Харьковской областях и столице.

Размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен.

Для получения финансовой компенсации предприниматель должен:

1. Укладывать трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом.

2. Подать заявление на получение компенсации через портал "Дія" или в бумажной форме в центре занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.

Что известно о программе

Правительство ввело программу предоставления компенсаций за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время действия военного положения в апреле 2022 года. Целью программы является ускорение адаптации людей, вынужденных переехать в более безопасные регионы, и повышение уровня занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (с 1 апреля 2024 года — 8 тыс. грн) в течение 3 месяцев. Для лиц с инвалидностью, трудоустроенных среди ВПЛ, компенсация выплачивается в течение 6 месяцев.

Программа является частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", реализуемого в рамках Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Украине.

Напомним, на октябрь государство выплатило 224 млн грн работодателям в рамках компенсационной программы за трудоустройство 11 300 внутренне перемещенных лиц с начала 2024 года.