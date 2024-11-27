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За более трех лет только 880 семей ВПЛ приобрели жилье в кредит по самой низкой ставке
С июля 2021 года более 880 семей внутренне перемещенных лиц приобрели собственное жилье благодаря программе льготного кредитования "Жилье для ВПЛ" под 3% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Госмолодежилья по итогам международной конференции “Обеспечение доступа к финансированию жилья для ВПЛ. Устойчивые решения”, передает Укринформ.
Программу "Жилье для ВПЛ" реализуют Госмолодежь и Минреинтеграции за средства гранта правительства Германии через немецкий государственный банк развития (KfW ).
Условия программы
Согласно условиям программы, внутренне перемещенные лица могут получить кредит на приобретение жилья под самую низкую в Украине ставку – 3% годовых.
Срок кредитования составляет до 30 лет, а минимальный первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья.
В декабре 2024 года запланирован очередной рандомный отбор среди зарегистрированных кандидатов на получение льготного кредита.
Ожидается, что к концу этого года и в начале 2025 года владельцами жилья станут по меньшей мере еще 200 семей.
Сколько зарегистрированных ВПЛ в Украине
По состоянию на 26 ноября, в Украине зарегистрировано 4 млн 641 тыс. 165 человек.
Среди них 59,8% женщины, 40,2% – мужчины.
Delo.ua ранее писало о том, что правительство усовершенствовало обеспечение временным жильем ВПЛ и освобожденных из плена.
Напомним также, что месяц назад Кабмин ввел двухлетний эксперимент по предоставлению субсидий ВПЛ на аренду жилья в девяти областях, прилегающих к линии фронта или к российской границе, но на тех территориях, где не ведутся боевые действия.