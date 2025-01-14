Скандал вокруг ботанического сада в Киеве: прокуратура проверяет законность запланированного строительства

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса генпрокурора приступили к проверке законности заключения инвестиционного соглашения и намерений осуществить застройку заповедных земель Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко в Киеве, который занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Ситуация относительно возможного строительства на территории ботсада получила широкую огласку и общественный резонанс в государстве. Поэтому экологическими прокурорами безотлагательно приняты меры для того, чтобы не допустить потерю особо ценных земель и сохранить уникальные виды растений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В Киеве земли ботанического сада передали под жилую застройку

Ранее Государственная аудиторская служба обнаружила, что Национальный ботанический сад им. Н.М.Гришко в Киеве, вопреки законодательному запрету, заключил инвестиционное соглашение на строительство жилых домов на своей территории.

Инвестиционное соглашение предусматривает возведение жилых и нежилых зданий, часть которых должен был получить ботсад.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился к руководству ботанического сада и Национальной академии наук с рекомендацией немедленно расторгнуть этот инвестиционный договор.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство вмешаться в ситуацию, чтобы сделать невозможным застройку ботанического сада и сделать все, чтобы упорядочить его территорию.

Он отметил, что Киев ранее обращался в Национальную академию наук о передаче ботсада в управление города. Поскольку эта территория в историческом центре столицы, по словам Кличко, находится в неположенном состоянии и город хотел упорядочить ее.

"Впрочем, НАН отказалась от предложения и впоследствии передала участок земли на территории ботанического сада имени Гришко частному застройщику. Несмотря на то, что строительство в природно-заповедном фонде запрещено законом", – добавил мэр Киева.

Что говорят в НАН

В свою очередь в НАН заявили, что изначально речь не шла о жилой застройке на территории ботсада, а договор предусматривал реконструкцию некоторых зданий на территории.

Там подчеркивают, что договор с инвестором – ООО «КСМ-Девелопмент» – не вступил в силу, поскольку не был заключен должным образом, не были определены его условия, поэтому он не выполнялся.

13 января НАН рекомендовала ботсаду досрочно расторгнуть договор ввиду его невыполнения.

О Национальном ботаническом саду имени Гришко

Национальный ботанический сад имени Гришко общегосударственного значения создан в 1935 году с целью проведения научных исследований, направленных на сохранение, изучение, акклиматизацию, размножение редких и типичных видов местной и мировой флоры.

Площадь ботанического сада составляет более 129 га. На его территории находятся дендрарий, коллекция разнообразных цветковых растений.

Осуществление деятельности, не связанной с проведением научных исследований, чревато сохранением разнообразных коллекций флоры, что не соответствует цели создания объекта природно-заповедного фонда.