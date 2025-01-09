В Киеве земли ботанического сада передали под жилую застройку вопреки запрету — аудит

Государственная аудиторская служба обнаружила, что Национальный ботанический сад им. Н.М.Гришко в Киеве, вопреки законодательному запрету, заключил инвестиционное соглашение на строительство жилых домов на своей территории.

Об этом сообщила пресс-служба Госаудитслужбы.

В ходе аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями ведомство выявило нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада им. М.М.Гришко.

"Вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул. Садово-Ботанической (кол. Тимирязевской), 1 в Киеве стал предметом инвестиционного соглашения. За ним предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, долю в которых должен был получить ботсад", — отмечают аудиторы.

По их данным, шесть лет застройщик не мог реализовать соглашение именно из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада. В то же время, за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в том числе луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 млн грн.

В Госаудитслужбе подчеркивают, что Национальный ботанический сад им. Н.М.Гришка входит в природно-заповедный фонд Украины и объект комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства.

Поэтому законом запрещается какая-либо хозяйственная и другая деятельность, противоречащая целевому назначению заповедника, в частности, строительство сооружений, не связанных с его функционированием.

Напомним, что Национальная академия наук Украины передала частным застройщикам в Киеве 116 га государственной земли. На конец 2023 года в активах НАНУ находилось 458 земельных участков, остаточной стоимостью 73,2 млрд грн.