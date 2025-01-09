У Києві землі ботанічного саду передали під житлову забудову попри заборону - аудит

Державна аудиторська служба виявила, що Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка в Києві, всупереч законодавчій забороні, уклав інвестиційну угоду на будівництво житлових будинків на своїй території.

Про це повідомила пресслужба Держаудитслужби.

Зазначається, що під час аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук України та її установами відомство виявило порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка.

"Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад", - зауважують аудитори.

За їхніми даними, шість років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду. Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари (зокрема цибулини тюльпанів та ґрунт) на 2,6 млн грн.

У Держаудитслужбі підкреслюють, що Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка входить до природно-заповідного фонду України та об’єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Тому законом забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.

Нагадаємо, що Національна академія наук України передала приватним забудовникам у Києві 116 га державної землі. Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 458 земельних ділянок, залишковою вартістю 73,2 млрд грн.