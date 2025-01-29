Ткаченко відреагував на звинувачення Кличка: Робимо те, що нездатна зробити мерія

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко прокоментував заяви мера столиці Віталія Кличка та, своєю чергою, звинуватив його і міську владу у бездіяльності і небажанні співпрацювати.

Про це Ткаченко розповів у відео, яке опублікував на своєму Тelegram‑каналі.

За словами Ткаченка, напередодні він мав робочу розмову з Кличком щодо ключових пріоритетів для Києва та нагальних проблем міста. Однак, замість конструктивної співпраці, почув лише звинувачення з боку мера.

"Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь – не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення", – заявив Ткаченко.

Він наголосив, що КМДА буде виконувати ті завдання, які не здатна реалізувати мерія. Серед них, зокрема, відновлення пошкоджених обстрілами будинків.

"Таких будинків в місті значно більше ніж один і багато киян реально чекають допомоги від міської влади. Навіть спалені обстрілами машини почали забирати з вулиць нещодавно. Пан Кличко знаходить час записати відео, але реальні проблеми роками не вирішуються", - розповів Ткаченко.

Він наголосив, що серед актуальних питань, якими займається КМДА - організація роботи комунального транспорту під час повітряних тривог. За його словами, військова адміністрація разом із військовими шукає комплексне рішення для безпеки людей.

"І я не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які працюють дуже багато років вже в міській владі. Ми будемо вирішувати проблеми міста і допомагати киянам", – підкреслив очільник військової адміністрації.

Окрім цього, Ткаченко повідомив про створення робочої групи з питань прозорості та підзвітності, яка працюватиме попри спротив міської влади.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко публічно звернувся до президента Володимира Зеленського, звинувативши новопризначеного начальника КМВА Тимура Ткаченка в порушенні закону та спробі узурпувати владу в столиці.

Сам же Ткаченко вбачає причину конфлікту в тому, що мерія не займається своїми прямими обов'язками.