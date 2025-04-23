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Госинспектор КГГА разоблачен на взятке: за 15 тысяч долларов обещал "не увидеть" футбольное поле

взятка
Чиновник КГГА хотел $15 тысяч за положительный акт на застроенную землю / Офис Генерального прокуроры Украины

В Киеве задержан государственный инспектор Департамента земельных ресурсов КГГА при получении неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как установило следствие, предприниматель, арендовавший земельный участок в столице, обратился в Киевский городской совет с просьбой продлить срок действия договора аренды. В ходе обследования участка инспектор обнаружил, что его используют не по целевому назначению.

В частности, на земле появились футбольное поле, огороженная парковка со шлагбаумом и нежилое помещение, хотя согласно договору, там не должно быть никаких зданий или заборов.

Инспектор предложил за 15 тысяч долларов США "не фиксировать" эти нарушения в акте обследования, а также пообещал помочь тому, чтобы Департамент земельных ресурсов дал положительное заключение Киевсовету относительно возобновления договора аренды.

Правоохранители задержали чиновника при передаче средств в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему уже доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Земельные махинации в Киеве

Ранее журналисты Bihus.Info получили рассекреченные прослушивания   депутатов Киевсовета, чиновников КГГА   и других участников группы, занимавшейся земельной коррупцией в столице. После этого глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко требовал от Кличко немедленно уволить всех причастных чиновников.

Также антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.

Автор:
Татьяна Гойденко