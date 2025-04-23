Держінспектора КМДА викрито на хабарі: за 15 тисяч доларів обіцяв "не побачити" футбольне поле

У Києві затримано державного інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 15 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як встановило слідство, підприємець, який орендував земельну ділянку у столиці, звернувся до Київської міської ради з проханням продовжити термін дії договору оренди. Під час обстеження ділянки інспектор виявив, що її використовують не за цільовим призначенням.

Зокрема, на землі з’явилися футбольне поле, огороджена парковка зі шлагбаумом та нежитлове приміщення, хоча згідно з договором, там не мало бути жодних будівель чи огорож.

Інспектор запропонував за 15 тисяч доларів США "не фіксувати" ці порушення в акті обстеження, а також пообіцяв посприяти тому, щоб Департамент земельних ресурсів дав позитивний висновок Київраді щодо поновлення договору оренди.

Правоохоронці затримали посадовця під час передачі коштів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу — одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Земельні махінації у Києві

Раніше журналісти Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників групи, що займалася земельною корупцією у столиці. Після цього глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вимагав від Кличка негайно звільнити всіх причетних посадовців.

Також антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА. Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.