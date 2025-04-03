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Кличко звільнив причетних до корупції посадовців КМДА
Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення 7 високопосадовців КМДА, які фігурували у розслідуванні про земельну корупцію.
Про це Кличко написав у Telegram.
Він нагадав, що зі своїх посад вже були звільнені:
- заступник голови КМДА Петро Оленич,
- заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта,
- заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.
Також звільнили депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентьєва з посади директора КП "Інженерний центр". Водночас фракція партії "УДАР" розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради.
Також звільнені:
- директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський
- директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій
- заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.
"Директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Як тільки вийде – буде звільнений", - наголосив Кличко.
Він підкреслив, що в інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні, мають невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні, а у секретаря Київради Володимира Бондаренка - статус свідка.
"І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони й можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради та процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я – як міський голова", - зауважив Кличко.
Земельні махінації у Києві
Раніше журналісти Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників групи, що займалася земельною корупцією у столиці. Після цього глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вимагав від Кличка негайно звільнити всіх причетних посадовців.
Також антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА. Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.
За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти справи незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.
7 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Зокрема, заступника голови КМДА Петра Оленича заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 15 млн грн. Його обов’язки як заступника голови КМДА з питань цифровізації тимчасово виконує В'ячеслав Непоп.