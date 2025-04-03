Кличко звільнив причетних до корупції посадовців КМДА

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про звільнення 7 високопосадовців КМДА, які фігурували у розслідуванні про земельну корупцію.

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Про це Кличко написав у Telegram.

Він нагадав, що зі своїх посад вже були звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич,

заступник керівника КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта,

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

Також звільнили депутата Київради, голову земельної комісії Михайла Терентьєва з посади директора КП "Інженерний центр". Водночас фракція партії "УДАР" розпочала процедуру відкликання його з депутатів Київради.

Також звільнені:

директор комунального підприємства "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський

директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій

заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

"Директор комунального підприємства "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний перебуває на лікарняному. Як тільки вийде – буде звільнений", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що в інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні, мають невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні, а у секретаря Київради Володимира Бондаренка - статус свідка.

"І його, як секретаря Київради, обирали депутати. Вони й можуть його звільнити. Відповідно до регламенту Київради та процедур. Наразі він відсторонений від підготовки та ведення засідань Київради. Готувати та вести засідання буду я – як міський голова", - зауважив Кличко.

Земельні махінації у Києві

Раніше журналісти Bihus.Info отримали розсекречені прослуховування депутатів Київради, чиновників КМДА та інших учасників групи, що займалася земельною корупцією у столиці. Після цього глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вимагав від Кличка негайно звільнити всіх причетних посадовців.

Також антикорупційні органи повідомили про масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА. Діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти справи незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

7 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи для підозрюваних у справі про заволодіння столичною землею. Зокрема, заступника голови КМДА Петра Оленича заарештували з можливістю внесення застави в розмірі 15 млн грн. Його обов’язки як заступника голови КМДА з питань цифровізації тимчасово виконує В'ячеслав Непоп.