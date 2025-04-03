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Кличко уволил причастных к коррупции чиновников КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об увольнении 7 высокопоставленных должностных лиц КГГА, фигурировавших в расследовании о земельной коррупции.
Об этом Кличко написал в Telegram.
Он напомнил, что со своих должностей уже были уволены:
- заместитель председателя КГГА Петр Оленич,
- заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта,
- заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов.
Также уволили депутата Киевсовета, главу земельной комиссии Михаила Терентьева с должности директора КП "Инженерный центр". В то же время, фракция партии "УДАР" начала процедуру отзыва его с депутатов Киевсовета.
Также уволены:
- директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский
- директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий
- заместитель директора Департамента градостроительства и зодчества Валентина Святина.
Директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест" Виктор Погребной находится на больничном. Как только получится – будет уволен", — подчеркнул Кличко.
Он отметил, что у других должностных лиц, имена которых звучали в журналистском расследовании, имеют неопределенный процессуальный статус в уголовном производстве, а у секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко – статус свидетеля.
"И его, как секретаря Киевсовета, выбирали депутаты. Они и могут его уволить. Согласно регламенту Киевсовета и процедур. Сейчас он отстранен от подготовки и ведения заседаний Киевсовета. Готовить и вести заседание буду я как городской голова", — отметил Кличко.
Земельные махинации в Киеве
Ранее журналисты Bihus.Info получили рассекреченные прослушивания депутатов Киевсовета, чиновников КГГА и других участников группы, занимавшейся земельной коррупцией в столице. После этого глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко потребовал от Кличко немедленно уволить всех причастных должностных лиц.
Также антикоррупционные органы сообщили о масштабных обысках по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА. Деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля за процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений.
По данным следствия, в течение 2023-2024 годов фигуранты дела незаконно вывели из собственности территориального общества Киева землю в центре города стоимостью 11,6 миллиона гривен.
7 февраля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения для подозреваемых по делу о завладении столичной землей. В частности, заместитель главы КГГА Петр Оленич арестован с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. Его обязанности как заместителя председателя КГГА по цифровизации временно исполняет Вячеслав Непоп.