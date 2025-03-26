Ткаченко обвиняет столичные власти в хищении 8 млрд гривен

Бюро экономической безопасности за 2024 год выявило возможные нарушения в более чем 100 публичных закупках Киева на более чем 8 млрд гривен. Столичные чиновники отреагировали на замечания правоохранителей только в 19% случаев.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КМВА) Тимур Ткаченко по результатам совещания с представителями БЭБ.

"Должностные лица Киевской городской государственной администрации (КГГА) отреагировали на рекомендации БЭБ только в 19% случаев! Четыре из пяти проблемных закупок — проигнорированы. Уже в этом году выявлено 4 нарушения более чем на 1 млрд грн", — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, сейчас БЭБ уже обращается в КМВА – после того, как перестали получать какие-либо ответы от власти города.

И это только по одной закупке, почти на 600 млн грн налогоплательщиков. Не менее важно и направление, на которое средства могут быть направлены непрозрачно – реконструкция дамб иловых полей Бортницкой станции аэрации. Вообще ежегодные вливания сотен миллионов гривен в станцию нужно изучать, хотя объект, безусловно, важен для города", — подчеркнул Ткаченко.

Он добавил, что также четко видны типовые проблемы в закупках: предприятия, которым из городского бюджета уходят сотни миллионов — не платят налогов, не представляют отчетности, не имеют материальной базы, во многих случаях банально не имеют кадров для реализующих проектов.

"Заказчики, должностные лица этого не видят, когда допускают к участию в закупках? А когда подписывают договоры? Я не хочу, чтобы эти вопросы оставались риторическими. Я созываю заседание группы "Прозрачность и подотчетность" для отдельного доклада Территориального управления БЭБ в городе Киеве. Тема: надлежащее использование средств бюджета столицы", –.

Он уверен, если бы средства города не разворовывались, мэр столицы Виталий Кличко мог бы больше дронов передавать военным от общины.

Конфликт Ткаченка и Кличка: двоевластие в Киеве

Ранее Ткаченко инициировал тщательную проверку и отмену незаконных регистрационных действий в отношении незаконно выделяемых под строительство по "серым схемам" земельных участков в Киеве .

Также Ткаченко инициировал создание рабочей группы, которая должна контролировать управление столичным бюджетом.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвинив новоназначенного начальника КМВА Тимура Ткаченко. в нарушении закона и попытке узурпировать власть в столице.

Сам же Ткаченко усматривает причину конфликта в том, что мэрия не занимается своими прямыми обязанностями.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попка с должности начальника Киевской городской военной администрации, назначив вместо него Тимура Ткаченко. До этого он был заместителем министра развития общин и территорий, а также занимал должность замминистра по стратегическим отраслям промышленности.