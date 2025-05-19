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Откроют ли в Киеве пляжный сезон: решение властей

пляж в Киеве
Власти Киева решили в этом году не открывать пляжный сезон. Фото: kievinform.com

Жителям Киева и гостям столицы рекомендуют этим летом не посещать городские пляжи и места массового скопления людей у воды из соображений безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Таким образом, в Киеве и в дальнейшем будет действовать решение Совета обороны города Киева от 17 мая 2023 года, согласно которому в городе не открывается купальный сезон.

Почему будут действовать ограничения

Столичные власти объяснили, что ограничения введены из соображений безопасности в условиях военного положения.

"В случае воздушной тревоги нахождение большого количества людей на пляжах может усложнить доступ к укрытиям и создать дополнительные риски для жизни. Именно поэтому, как и в предыдущие годы, отдых на пляжах остается нежелательным", — отмечают в КГГА.

Санитарное состояние территорий вблизи водоемов

В то же время в столице продолжают сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарного состояния территорий вблизи водоемов. В частности, осуществляется уборка, санитарная обработка, лабораторные исследования качества воды, а также обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов, в частности, обломков ракет или дронов, которые могли остаться после обстрелов.

Напомним, что с введением военного положения во всех регионах Украины по соображениям безопасности действуют ограничения, установленные местными госадминистрациями. В частности, запрещено   посещение лесов   и навигация   определенных плавсредств на водных объектах и т.п.

Отметим, что летом 2025 года 85% украинцев планируют провести отпуска в Украине, еще около 29% — за рубежом. Только 3,6% этим летом не имеют   планов на отдых.

Также аналитики прогнозируют, что в одесских отелях могут значительно возрасти цены.

Автор:
Светлана Манько