В Одесі злетіли ціни на оренду квартир

За останні пів року ціни на оренду житла в Україні вийшли на плато, зростання ставок зафіксовано лише в кількох регіонах. Найбільше здорожчала Одеса.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Одесі зросли в середньому на 29% за останні пів року. Проте дво- і трикімнатні квартири здорожчали ще більше. При цьому скоротився і час експозиції квартири - з 18 до 6 днів, тобто житло здається втричі швидше, пише Delo.ua з посиланням на статистику ЛУН.

Окрім Одеси, оренда житла здорожчала у Дніпрі та Ужгороді. Інфографіка: ЛУН

Тренд на здорожчання в Асоціаціїї фахівців з нерухомості України пояснюють з одного боку сезонним явищем - з відкриттям курортного сезону. З іншого - поверненням до довоєнного рівня. Адже війна занизила планку орендних ставок на 40-50%. І тепер ціни повертаються на довоєнний рівень, наголосив в коментарі Delo.ua голова одеського відділення АФНУ Олексій Бизін-Філатов.

"Якщо спальні райони у нас ще місяць тому були 4 500-5000 гривень, сьогодні це 5000-6000 гривень. У центрі міста у травні ще можна було знайти квартиру за 8-9 тисяч, а сьогодні це 10 тисяч", - розповів рієлтор.

За його словами, найбільший попит на середні квартири - в ціновому діапазоні від 10 до 20 тисяч гривень. У пріоритеті орендарів - новобудови або квартири у центрі міста.

"Червень для оренди - тільки початок зростання цін. У липні і серпні здорожчання буде ще більшим", - прогнозує Бизін-Філатов.

Шалене зростання: ціни на оренду квартир в Одесі у червні 2025 року

Динаміка цін на оренду квартир в Одесі за останні пів року виглядає наступним чином:

1-кімнатні здорожчали в середньому на 29%: з 8 000 до 11 000 гривень за місяць,

здорожчали в середньому з 8 000 до 11 000 гривень за місяць, 2-кімнатні - на 45%: до 10 600 17 000 гривень,

- до 10 600 17 000 гривень, 3-кімнатні - на 73% - з 18 000 до 31 000 гривень.

Інфографіка: ЛУН

Це підтверджує також і аналітика Olx Нерухомість, надана на запит Delo.ua: тут зростання цін на ринку довготривалої оренди квартир спостерігаємо у всіх районах Одеси. Зокрема у травні 2025 у порівнянні до травня 2024 року маємо:

Приморський +42%, до 17 тис. грн

Київський +27%, до 9,5 тис. грн

Хаджибейський +17%, до 7 тис. грн

Пересипський +9%, до 6 тис. грн

На оренду будинків пропозиція та попит значно менші, найвищі показники зафіксовані у Київському та Приморському районах. Відповідно, тут і найвищі медіанні ціни:

Київський — 62 тис. грн (+56%),

Приморський — 67 тис. грн (+9%).

Для порівняння, медіанна вартість оренди будинку у Пересипському районі — 8 тис. грн у травні 2025 року, а у Хаджибейському — 6,8 тис. грн.

Раніше Delo.ua писало про те,що Одеський ринок нерухомості відреагував на заяву Трампа про інвестиційну привабливість міста. Зокрема, чималопродавців підняли ціни на квартири.