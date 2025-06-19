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Держстат озвучив нові ціни на оренду квартири в Україні
Оренда квартир в Україні росте, проте повільніше, ніж загальна інфляція. Київ - на четвертому місці за цінами на оренду.
Орендна плата за квартири на винайм в Україні продовжує дорожчати на тлі зменшення попиту на купівлю житла.
Найвищі ціни на оренду залишаються у західних регіонах України, повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Держстату.
У травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. У березні таке ж житло можна було винайняти ще за 7 446 гривень. Загалом за п'ять місяців року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.
Найвища середня вартість оренди квартир в Україні зафіксована в:
- Закарпатській області — 11 956 грн (+1,6%);
- Львівській — 10 833 грн (+4,7%);
- Рівненській — 10 289 грн (+4,0%);
- м. Київ — 9 777 грн (+1,5%).
Також майже 10 тисяч гривень на місяць доведеться заплатити в Хмельницькій (9 591 грн), та 9 тисяч гривень - у Чернівецькій областях.
Попри те, що найвищі ціни утримують західні регіони, найвідчутніше зростання з початку року зафіксовано в іншому напрямку:
- Сумська — +14,6%;
- Полтавська — +12,1%;
- Херсонська — +10,7%;
- Житомирська — +8,3%;
- Вінницька — +7,6%.
Єдиний регіон, де оренда подешевшала, - це Кіровоградська область. Тут середня ціна зменшилась на 2,6% до 6 204 грн.
Найменше за оренду платять у таких регіонах як:
- Херсонська область — 3 243 гривень;
- Запорізька — 3 684 гривень;
- Миколаївська — 3 949 гривень;
- Харківська область — 3 942 гривень.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, що за два роки в Києві вдвічі подорожчала оренда квартир.
У Києві в травні 2025-го найдорожче винайняти квартиру в "царському" будинку - в середньому 28 000 гривень на місяць за однокімнатну.