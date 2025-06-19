Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

--0,01

EUR

48,02

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,55

41,50

EUR

48,30

48,14

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держстат озвучив нові ціни на оренду квартири в Україні

оренда
Різниця між найдешевшою та найдорожчою середньою ціною на оренду однокімнатної квартири у травні складала у понад сім разів - 18 177 гривень у столиці проти 2500 у Херсонській області. / Depositphotos

Оренда квартир в Україні росте, проте повільніше, ніж загальна інфляція. Київ - на четвертому місці за цінами на оренду. 

Орендна плата за квартири на винайм в Україні продовжує дорожчати на тлі зменшення попиту на купівлю житла.

Найвищі ціни на оренду залишаються у західних регіонах України, повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Держстату.

У травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. У березні таке ж житло можна було винайняти ще за 7 446 гривень. Загалом за п'ять місяців року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.

Найвища середня вартість оренди квартир в Україні зафіксована в:

  • Закарпатській області — 11 956 грн (+1,6%);
  • Львівській — 10 833 грн (+4,7%);
  • Рівненській — 10 289 грн (+4,0%);
  • м. Київ — 9 777 грн (+1,5%).

Також майже 10 тисяч гривень на місяць доведеться заплатити в Хмельницькій (9 591 грн), та 9 тисяч гривень - у Чернівецькій областях.

Попри те, що найвищі ціни утримують західні регіони, найвідчутніше зростання з початку року зафіксовано в іншому напрямку:

  • Сумська — +14,6%;
  • Полтавська — +12,1%;
  • Херсонська — +10,7%;
  • Житомирська — +8,3%;
  • Вінницька — +7,6%.

Єдиний регіон, де оренда подешевшала, - це Кіровоградська область. Тут середня ціна зменшилась на 2,6% до 6 204 грн.

Найменше за оренду платять у таких регіонах як:

  • Херсонська область — 3 243 гривень;
  • Запорізька — 3 684 гривень;
  • Миколаївська — 3 949 гривень;
  • Харківська область — 3 942 гривень.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що за два роки в Києві вдвічі подорожчала оренда квартир.

У Києві в травні 2025-го найдорожче винайняти квартиру в "царському" будинку - в середньому 28 000 гривень на місяць за однокімнатну. 

Автор:
Леся Соловчук