Держстат озвучив нові ціни на оренду квартири в Україні

Оренда квартир в Україні росте, проте повільніше, ніж загальна інфляція. Київ - на четвертому місці за цінами на оренду.

Орендна плата за квартири на винайм в Україні продовжує дорожчати на тлі зменшення попиту на купівлю житла.

Найвищі ціни на оренду залишаються у західних регіонах України, повідомляє Delo.ua із посиланням на дані Держстату.

У травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. У березні таке ж житло можна було винайняти ще за 7 446 гривень. Загалом за п'ять місяців року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.

Найвища середня вартість оренди квартир в Україні зафіксована в:

Закарпатській області — 11 956 грн (+1,6%);

Львівській — 10 833 грн (+4,7%);

Рівненській — 10 289 грн (+4,0%);

м. Київ — 9 777 грн (+1,5%).

Також майже 10 тисяч гривень на місяць доведеться заплатити в Хмельницькій (9 591 грн), та 9 тисяч гривень - у Чернівецькій областях.

Попри те, що найвищі ціни утримують західні регіони, найвідчутніше зростання з початку року зафіксовано в іншому напрямку:

Сумська — +14,6%;

Полтавська — +12,1%;

Херсонська — +10,7%;

Житомирська — +8,3%;

Вінницька — +7,6%.

Єдиний регіон, де оренда подешевшала, - це Кіровоградська область. Тут середня ціна зменшилась на 2,6% до 6 204 грн.

Найменше за оренду платять у таких регіонах як:

Херсонська область — 3 243 гривень;

Запорізька — 3 684 гривень;

Миколаївська — 3 949 гривень;

Харківська область — 3 942 гривень.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що за два роки в Києві вдвічі подорожчала оренда квартир.

У Києві в травні 2025-го найдорожче винайняти квартиру в "царському" будинку - в середньому 28 000 гривень на місяць за однокімнатну.