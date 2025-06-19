Госстат озвучил новые цены на аренду квартир в Украине

Аренда квартир в Украине растет, но медленнее, чем общая инфляция. Киев – на четвертом месте по ценам на аренду.

Арендная плата за квартиры по аренде в Украине продолжает дорожать на фоне уменьшения спроса на покупку жилья.

Самые высокие цены на аренду остаются в западных регионах Украины, сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

В мае 2025 средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляла 7 504 гривны в месяц. В марте такое же жилье можно было снять еще за 7 446 гривен. В целом за пять месяцев текущего года цены выросли на 3,9%, тогда как инфляция достигла 5,6%.

Высокая средняя стоимость аренды квартир в Украине зафиксирована в:

Закарпатской области — 11 956 грн (+1,6%);

Львовской — 10 833 грн (+4,7%);

Ровенской — 10 289 грн (+4,0%);

м. Киев — 9 777 грн (+1,5%).

Также почти 10 тысяч гривен в месяц придется заплатить в Хмельницкой (9591 грн), и 9 тысяч гривен — в Черновицкой областях.

Несмотря на то, что самые высокие цены удерживают западные регионы, ощутимый рост с начала года зафиксирован в другом направлении:

Сумская — +14,6%;

Полтавская — +12,1%;

Херсонская — +10,7%;

Житомирская — +8,3%;

Винницкая — +7,6%.

Единственный регион, где аренда подешевела – это Кировоградская область. Здесь средняя цена снизилась на 2,6% до 6 204 грн.

Меньше всего за аренду платят в таких регионах как:

Херсонская область — 3 243 гривен;

Запорожская – 3 684 гривен;

Николаевская — 3 949 гривен;

Харьковская область — 3 942 гривен.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что за два года в Киеве вдвое подорожала аренда квартир.

В Киеве в мае 2025-го дороже всего снять квартиру в "царском" доме — в среднем 28 000 гривен в месяц за однокомнатную.