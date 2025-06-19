Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,63

+0,10

EUR

47,90

--0,11

Наличный курс:

USD

41,55

41,50

EUR

48,30

48,14

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госстат озвучил новые цены на аренду квартир в Украине

аренда
Разница между самой дешевой и самой дорогой средней ценой на аренду однокомнатной квартиры в мае составляла более семи раз — 18 177 гривен в столице против 2500 в Херсонской области. / Depositphotos

Аренда квартир в Украине растет, но медленнее, чем общая инфляция. Киев – на четвертом месте по ценам на аренду.

Арендная плата за квартиры по аренде в Украине продолжает дорожать на фоне уменьшения спроса на покупку жилья.

Самые высокие цены на аренду остаются в западных регионах Украины, сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

В мае 2025 средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляла   7 504 гривны   в месяц. В марте такое же жилье можно было снять еще за 7 446 гривен. В целом за пять месяцев текущего года цены выросли на 3,9%, тогда как инфляция достигла 5,6%.

Высокая средняя стоимость аренды квартир в Украине зафиксирована в:

  • Закарпатской области — 11 956 грн (+1,6%);
  • Львовской — 10 833 грн (+4,7%);
  • Ровенской — 10 289 грн (+4,0%);
  • м. Киев — 9 777 грн (+1,5%).

Также почти 10 тысяч гривен в месяц придется заплатить в Хмельницкой (9591 грн), и 9 тысяч гривен — в Черновицкой областях.

Несмотря на то, что самые высокие цены удерживают западные регионы, ощутимый рост с начала года зафиксирован в другом направлении:

  • Сумская — +14,6%;
  • Полтавская — +12,1%;
  • Херсонская — +10,7%;
  • Житомирская — +8,3%;
  • Винницкая — +7,6%.

Единственный регион, где аренда подешевела – это Кировоградская область. Здесь средняя цена снизилась на 2,6% до 6 204 грн.

Меньше всего за аренду платят в таких регионах как:

  • Херсонская область — 3 243 гривен;
  • Запорожская – 3 684 гривен;
  • Николаевская — 3 949 гривен;
  • Харьковская область — 3 942 гривен.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что за два года в Киеве вдвое подорожала аренда квартир.

В Киеве в мае 2025-го дороже всего снять квартиру в "царском" доме — в среднем 28 000 гривен в месяц за однокомнатную.

Автор:
Леся Соловчук