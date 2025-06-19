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Госстат озвучил новые цены на аренду квартир в Украине
Аренда квартир в Украине растет, но медленнее, чем общая инфляция. Киев – на четвертом месте по ценам на аренду.
Арендная плата за квартиры по аренде в Украине продолжает дорожать на фоне уменьшения спроса на покупку жилья.
Самые высокие цены на аренду остаются в западных регионах Украины, сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.
В мае 2025 средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляла 7 504 гривны в месяц. В марте такое же жилье можно было снять еще за 7 446 гривен. В целом за пять месяцев текущего года цены выросли на 3,9%, тогда как инфляция достигла 5,6%.
Высокая средняя стоимость аренды квартир в Украине зафиксирована в:
- Закарпатской области — 11 956 грн (+1,6%);
- Львовской — 10 833 грн (+4,7%);
- Ровенской — 10 289 грн (+4,0%);
- м. Киев — 9 777 грн (+1,5%).
Также почти 10 тысяч гривен в месяц придется заплатить в Хмельницкой (9591 грн), и 9 тысяч гривен — в Черновицкой областях.
Несмотря на то, что самые высокие цены удерживают западные регионы, ощутимый рост с начала года зафиксирован в другом направлении:
- Сумская — +14,6%;
- Полтавская — +12,1%;
- Херсонская — +10,7%;
- Житомирская — +8,3%;
- Винницкая — +7,6%.
Единственный регион, где аренда подешевела – это Кировоградская область. Здесь средняя цена снизилась на 2,6% до 6 204 грн.
Меньше всего за аренду платят в таких регионах как:
- Херсонская область — 3 243 гривен;
- Запорожская – 3 684 гривен;
- Николаевская — 3 949 гривен;
- Харьковская область — 3 942 гривен.
Ранее Delo.ua сообщало о том, что за два года в Киеве вдвое подорожала аренда квартир.
В Киеве в мае 2025-го дороже всего снять квартиру в "царском" доме — в среднем 28 000 гривен в месяц за однокомнатную.