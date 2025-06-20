В Одессе взлетели цены на аренду квартир

За последние полгода цены на аренду жилья в Украине вышли на плато, рост ставок зафиксирован только в нескольких регионах. Больше всего подорожала Одесса.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Одессе выросли в среднем на 29% за полгода. Однако двух- и трехкомнатные квартиры подорожали еще больше. При этом сократилось и время экспозиции квартиры – с 18 до 6 дней, то есть жилье сдается втрое быстрее, пишет Delo.ua со ссылкой на статистику ЛУН.

Кроме Одессы аренда жилья подорожала в Днепре и Ужгороде.

Тренд на подорожание аренды в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины объясняют с одной стороны сезонным явлением – открытием курортного сезона. С другой – возвращением к довоенному уровню. Ведь война снизила планку арендных ставок на 40-50%. И теперь цены возвращаются на довоенный уровень, отметил в комментарии Delo.ua глава одесского отделения АФНУ Алексей Бизин-Филатов.

"Если спальные районы у нас еще месяц назад были 4500-5000 гривен, сегодня это 5000-6000 гривен. В центре города в мае еще можно было найти квартиру за 8-9 тысяч, а сегодня это 10 тысяч", — рассказал риелтор.

По его словам, наибольший спрос на средние квартиры – в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч гривен. В приоритете арендаторов – новостройки или квартиры в центре города.

"Июнь для аренды – только начало роста цен. В июле и августе подорожание будет еще больше", – прогнозирует Бизин-Филатов.

Безумный рост: цены на аренду квартир в Одессе в июне 2025 года

Динамика цен на аренду квартир в Одессе за последние полгода выглядит следующим образом:

1-комнатные удорожали в среднем на 29%: с 8 000 до 11 000 гривен в месяц,

удорожали в среднем с 8 000 до 11 000 гривен в месяц, 2-комнатные – на 45%: до 10 600 17 000 гривен,

– до 10 600 17 000 гривен, 3-комнатные – на 73% – с 18 000 до 31 000 гривен.

Самое дорогое жилье в оренду в Одессе - в Приморском районе. Инфографика: ЛУН

Это подтверждает также и аналитика Olx Недвижимость, предоставленная по запросу Delo.ua: здесь рост цен на рынке долгосрочной аренды квартир наблюдается во всех районах Одессы. В частности, в мае 2025 по сравнению с маем 2024 года:

Приморский +42%, до 17 тыс. грн

Киевский +27%, до 9,5 тыс. грн

Хаджибейская +17%, до 7 тыс. грн

Пересыпская +9%, до 6 тыс. грн

На аренду домов предложение и спрос значительно меньше, самые высокие показатели зафиксированы в Киевском и Приморском районах. Соответственно, здесь и самые высокие медианные цены:

Киевский - 62 тыс. грн (+56%),

Приморский - 67 тыс. грн (+9%).

Для сравнения, медианная стоимость аренды дома в Пересыпском районе – 8 тыс. грн в мае 2025 года, а в Хаджибейском – 6,8 тыс. грн. грн.

Ранее Delo.ua писало о том, что Одесский рынок недвижимости отреагировал на заявление Трампа об инвестиционной привлекательности города. В частности, многие продавцы подняли цены на квартиры.