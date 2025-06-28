Отдых в Украине: какие ограничения военного положения продолжают действовать в 2025 году

Государство рекомендует украинцам воздержаться от отдыха в прифронтовых регионах, а также не гулять по лесу, особенно на деоккупированных территориях.

Перечень рекомендаций для отдыха прошлых лет в большинстве своем остается актуальным и в этом году, однако есть и некоторые облегчения. Об этом Delo.ua сообщили в Госагентстве развития туризма.

Правила безопасности во время путешествий по стране предусматривают воздержание от отдыха в прифронтовых регионах, а также на территориях, которые были под оккупацией, а также соблюдать правила безопасности по всей территории страны.

В частности, не рекомендуются прогулки по лесу. Эта норма была введена с начала вторжения РФ на территорию Украины. Впрочем, на практике запрет сложно реализовать, хотя эти правила продолжают действовать на четвертый год войны.

Как отметили в комментарии Delo.ua в пресс-службе ГСЧС в Киевской области, рекомендации по лесу продолжают действовать четвертый год войны.

"Военная администрация приняла решение о запрете посещения лесных массивов гражданами. Их никто не отменял. То, что граждане выполняют или не выполняют – это уже другой вопрос. У каждого дерева спасателя или полицейского не поставишь", — пояснили в ГСЧС.

В наиболее безопасном регионе – Закарпатской области ограничения посещения лесов связаны с повышенной пожарной опасностью. Тем не менее, эта ситуация наблюдается ежегодно: ограничения вводятся для того, чтобы избежать масштабных лесных пожаров.

"Если туристические маршруты проходят через приграничья, там также есть ограничения, их вводит Госпогранслужба — для того, чтобы наблюдать за перемещением людей и избежать незаконного пересечения границы", — подчеркнули в ГСЧС региона.

Ограничение на отдых: в лес — нет, на море — да

В то же время официально разрешен доступ к морю. В прошлом году было открыто более 20 пляжей в Одесской области.

В этом году, по данным Гостуризма, в самой Одессе уже открыты для посетителей 11 пляжей. Они прошли всю сертификацию и получили официальные разрешения.

"В области действует один пляж. Вскоре планируют открыть еще шесть. Мы сотрудничаем с властью Одесщины, ведь сегодня именно этот регион — один из самых привлекательных для внутреннего туризма летом. Несмотря на угрозу безопасности, украинцы все же путешествуют к Черному морю, хотя бы на несколько дней. И наша задача вместе с местными властями это сделать максимально безопасные" отметили в ведомстве.

По безопасности и противоминной защите: всюду ограждены зоны купания — между траверсами устанавливаются заграждения с буями каждые 50 метров и защитные сетки; в районе пирсов или на окончаниях траверсов натягивается сетка, выступающая над уровнем воды на 30 см, а под водой – не менее чем на 2 метра.

Это делает невозможным попадание мин в зону купания. На пляжах располагаются пункты со спасателями, оснащенными биноклями и средствами для спасения.

В то же время пляжи оборудованы системами оповещения о воздушной тревоге и имеют определенные пути эвакуации в ближайшие укрытия.

Ну и, конечно же, санитарный паспорт: каждый пляж должен иметь паспорт, подтверждающий его пригодность к эксплуатации. Регулярно не реже двух раз в месяц арендаторы должны проводить исследования качества воды и песка на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Регулярно убирать территории пляжа, включая дезинфекцию туалетов и других общественных мест.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Одессе взлетели цены на аренду квартир. Однокомнатные подорожали в среднем на 29% за последние полгода. Однако двух- и трехкомнатные квартиры повысились в цене еще больше.