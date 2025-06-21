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Курортный тариф. Как выросли цены на посуточную аренду в Одессе

Одесса
Летом квартиры в Одессе стоят до 1500 гривен в сутки. Фото: odessa-life

В начале лета в Одессе начался курортный сезон, цены на краткосрочную аренду начали расти еще в мае.

По сравнению с маем 2024 стоимость посуточной аренды квартир в Одессе за год выросла, а домов — уменьшилась. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику Olx Недвижимость.

Цены на квартиры отличаются по районам и в среднем составляют в мае-июне:

  • Приморский район: до 1,5 тыс. грн ( +30%),
  • Киевский район: до 1,4 тыс. грн ( +27%),
  • Хаджибейский: до 900 грн ( +13%),
  • Пересыпский: до 800 грн ( +7%).

Относительно посуточной аренды домов ситуация другая – здесь медианные цены незначительно снизились.

Дороже всего арендовать дом в сутки в Приморском районе: 3,7 тыс. грн (-50% в мае 2025 года).

Самый высокий спрос зафиксирован в Киевском районе, а медианная стоимость здесь немного меньше – 3 тыс. грн (-33%).

В Пересыпском и Хаджибейском районах – 1 тыс. грн (-50%) и 2,5 тыс. грн (-37,5%) соответственно.

В преддверии Delo.ua писало о том, что в Одессе взлетели цены на долгосрочную аренду квартир.

Автор:
Леся Соловчук