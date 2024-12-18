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Недвижимость
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Из-за войны на посуточную аренду в Украине вырос спрос и цены

Средняя цена посуточной аренды выросла на 6% в Украине.
Посуточная аренда самая активная и самая дорогая в прифронтовых городах.

Спрос на краткосрочную аренду существенно вырос на третий год войны и будет расти из-за постоянных передвижений в стране военных, их родных, а также волонтеров.

Посуточная аренда в 2024 году выступала одним из драйверов рынка недвижимости, хотя ее доля рынка значительно меньше, чем в сегменте купли-продажи и долгосрочной аренды.

Как сообщили Delo.ua в Olx Недвижимость, за последний год спрос на посуточную аренду вырос на 19,3%, предложение осталось на уровне 2023 года, а медианная цена выросла на 6%. Количество отзывов на предложения в объявлениях на маркетплейсе отличается в десятки раз.

Фото 2 — Из-за войны на посуточную аренду в Украине вырос спрос и цены
Спрос на посуточную аренду в 2024 году вдвое превысил показатель долгосрочной аренды. Инфографика: Olx Недвижимость

Отели и квартиры в этом году стали самыми популярными запросами посуточной аренды, стимулирующей развитие внутреннего туризма.

Фото 3 — Из-за войны на посуточную аренду в Украине вырос спрос и цены
Самый большой скачок спроса произошел летом в Одессе. Инфографика: Olx Недвижимость

По данным маркетплейса, в Одессе прирост спроса на посуточную аренду в июне составил рекордные +285%. Несмотря на опасность обстрелов, украинцы поехали к морю летом 2024 года.

Цены на посуточную аренду в Украине

Самая высокая стоимость посуточной аренды квартир и домов зафиксирована в Киеве. Здесь цены колеблются от 500 грн до 2 000 грн в сутки.

Фото 4 — Из-за войны на посуточную аренду в Украине вырос спрос и цены
Сколько стоит посуточная аренда в Киеве. Фото: скрин объявлений Olx Недвижимость

Что касается других областных центров Украины, то наибольший рост стоимости аренды за год произошел в городах вблизи линии фронта:

  • Суммах (+13%),
  • Полтаве (+13%),
  • Черкассах (+11%)
  • Харькове (+10%).
Фото 5 — Из-за войны на посуточную аренду в Украине вырос спрос и цены
Цены на посуточную аренду в регионах Украины. Инфографика Olx Недвижимость 

В этом и разница между посуточной и долгосрочной арендой во время войны, отмечают в Olx. В то время когда долгосрочная дорожает в западных регионах, а краткосрочная более активная и дороже чем ближе к линии фронта.

Стоимость посуточной аренды домов в 2024 году снизилась во многих областных центрах в отличие от квартир. Тем не менее, значительное подорожание было зафиксировано в Ивано-Франковске (+52%), Чернигове (+47%), Тернополе (+40%) и Кропивницком (+32%). В Киеве, Львове и Одессе рост от 8 до 20%.

Основными драйверами спроса на посуточную аренду стали внутренний туризм (в том числе из-за ограничения выезда мужчин за границу), рабочие командировки, волонтерство и встречи с родными. Также важными факторами есть потребность в жилье для защитников и защитниц.

Как сообщало ранее Delo.ua, арендовать на Новый год квартиру или дом в Киеве и окрестностях стоит вдвое дороже обычного.