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Через війну на подобову оренду в Україні зріс попит і ціни

Середня ціна на подобову оренду зросла на 6% в Україні.
Подобова оренда найактивніша і найдорожча у прифронтових містах.

Попит на короткострокову оренду суттєво зріс на третій рік війни і буде зростати через постійні пересування в країні військових, їхніх рідних, а також волонтерів.  

Подобова оренда у 2024 році виступала одним із драйверів ринку нерухомості, хоча її частка ринку значно менша, ніж у сегменті купівлі-продажу та довгострокової оренди. 

Як повідомили Delo.ua в Olx Нерухомість, за останній рік попит на подобову оренду зріс на 19,3%, пропозиція залишилася на рівні 2023 року, а медіанна ціна зросла на 6%. Кількість відгуків на пропозиції в оголошеннях на маркетплейсі відрізняється в десятки разів.

Фото 2 — Через війну на подобову оренду в Україні зріс попит і ціни
Попит на подобову оренду в 2024 році удвічі перевищив показник з довготривалої оренди. Інфографіка: Olx Нерухомість

Готелі та квартири цього року стали найпопулярнішими запитами для подобової оренди, що стимулює розвиток внутрішнього туризму.

Фото 3 — Через війну на подобову оренду в Україні зріс попит і ціни
Найбільший сплеск попиту на подобову оренду зафіксовано влітку в Одесі. Інфографіка:  Olx Нерухомість

За даними маркетплейсу, в Одесі приріст попиту на подобову оренду в червні становив рекордних +285%. Попри небезпеку обстрілів українці поїхали до моря влітку 2024 року.

Ціни на подобову оренду в Україні

Київ має найвищу вартість подобової оренди квартир та будинків.  Тут ціни коливаються від 500 грн до 2 000 за добу.

Фото 4 — Через війну на подобову оренду в Україні зріс попит і ціни
Скільки коштує подобова оренда в Києві. Фото: скрін оголошень Olx Нерухомість

Щодо інших обласних центрів України, то найбільше зростання вартості оренди за рік відбулось в містах поблизу лінії фронту:

  • Сумах (+13%), 
  • Полтаві (+13%), 
  • Черкасах (+11%) 
  • Харкові (+10%).

У цьому й відмінність між подобовою та довгостроковою орендою під час війни, зазначають в Olx. У той час коли довгосрокова дорожчає у західних регіонах, а короткострокова активніша і дорожча чим ближче до лінії фронту.

Фото 5 — Через війну на подобову оренду в Україні зріс попит і ціни
Ціни на подобову оренду в регіонах України. Фото: скрін оголошень Olx Нерухомість

Вартість на подобову оренду будинків у 2024 році знизилася в багатьох обласних центрах на відміну від квартир. Проте все ж значне подорожчання було зафіксовано в Івано-Франківську (+52%), Чернігові (+47%), Тернополі (+40%) та Кропивницькому (+32%). В Києві, Львові та Одесі зростання від 8% до 20%.

Основними драйверами попиту на подобову орендустали внутрішній туризм (у тому числі через обмеження виїзду чоловіків за кордон), робочі відрядження, волонтерство та зустрічі із рідними. Також важливими факторами є потреба у житлі для захисників і захисниць.

Як повідомляло раніше Delo.ua, орендувати на Новий рік квартиру або будинок у Києві та околицях коштує удвічі дорожче, ніж зазвичай.