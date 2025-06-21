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Курортний тариф. Як зросли ціни на подобову оренду в Одесі
На початку літа в Одесі почався курортний сезон, ціни на короткострокову оренду почали рости ще у травні.
У порівнянні з травнем 2024 року вартість подобової оренди квартир в Одесі за рік зросла, а будинків - зменшилась. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику Olx Нерухомість.
Ціни на квартири відрізняються по районах і в середньому складають у травні-червні:
- Приморський район: до 1,5 тис. грн (+30%),
- Київський район: до 1,4 тис. грн ( +27%),
- Хаджибейський: до 900 грн (+13%),
- Пересипський: до 800 грн ( +7%).
Щодо подобової оренди будинків ситуація інша — тут медіанні ціни незначно зменшились.
Найдорожче орендувати будинок на добу у Приморському районі: 3,7 тис. грн (-50% у травні 2025).
Найвищий попит зафіксовано в Київському районі, а медіанна вартість тут трохи менша — 3 тис. грн (-33%).
У Пересипському та Хаджибейському районах — 1 тис. грн (-50%) та 2,5 тис. грн (-37,5%) відповідно.
Напередодні Delo.ua писало про те, що в Одесі злетіли ціни на довгострокову оренду квартир.