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Курортний тариф. Як зросли ціни на подобову оренду в Одесі

Одеса
Влітку квартири в Одесі коштують до 1 500 гривень за добу. Фото: odessa-life

На початку літа в Одесі почався курортний сезон, ціни на короткострокову оренду почали рости ще у травні.

У порівнянні з травнем 2024 року вартість подобової оренди квартир в Одесі за рік зросла, а будинків - зменшилась. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику Olx Нерухомість.

Ціни на квартири відрізняються по районах і в середньому складають у травні-червні: 

  • Приморський район: до 1,5 тис. грн (+30%),
  • Київський район: до 1,4 тис. грн ( +27%),
  • Хаджибейський: до 900 грн (+13%),
  • Пересипський: до 800 грн ( +7%).

Щодо подобової оренди будинків ситуація інша — тут медіанні ціни незначно зменшились.

Найдорожче орендувати будинок на добу у Приморському районі: 3,7 тис. грн (-50% у травні 2025).

Найвищий попит зафіксовано в Київському районі, а медіанна вартість тут трохи менша — 3 тис. грн (-33%).

У Пересипському та Хаджибейському районах — 1 тис. грн (-50%) та 2,5 тис. грн (-37,5%) відповідно.

Напередодні Delo.ua писало про те, що в Одесі злетіли ціни на довгострокову оренду квартир.

Автор:
Леся Соловчук