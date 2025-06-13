У Львові встановили нові ставки туристичного збору: скільки доведеться платити

З нового року у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, таке рішення ухвалила Львівська міська рада під час сесії 12 червня.

Зазначається, що нові ставки туристично збору набудуть чинності з 1 січня 2026 року. Це дозволить місту розвиватись, інвестувати в туристичну інфраструктуру, популяризувати Львів та створювати якісні сервіси.

Які ставки

Ставки туристичного збору були встановлені у 2019 році і не змінювалися впродовж 6 років. За цей час відбулися суттєві зміни в економіці та у сфері туризму, тому і виникла потреба у приведенні ставок у відповідність до сучасних реалій.

Законодавством передбачено: до 0,5% від мінімальної зарплати для внутрішнього туризму та до 5% — для в’їзного.

Найбільше зміни стосуються в’їзного туризму — тепер це фіксована ставка 1% (80 грн). Раніше було від 0,2% до 0,5% (від 16-ти до 40 грн), у залежності від вартості номеру.

Для внутрішнього туризму ставки не змінилися і становлять у залежності від вартості номера:

до 750 грн — 0,3% (24 грн)

750–1200 грн — 0,4% (32 грн)

понад 1200 грн — 0,5% (40 грн)

При цьому є категорії осіб, які звільнені від сплати такого збору. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, діти віком до 18 років, ветерани війни, особи, які прибули у відрядження, особи, які прибули на оздоровлення та реабілітацію за путівками.

Зауважимо, у 2024 році туристичний збір на Львівщині становив 47 мільйонів 108 тисяч 189 гривень 27 копійок. Це рекордний показник від часу початку його збору у 2011 році

Загалом надходження від туристичного збору в Україні у 2024 році зросли майже на 23% у порівнянні з 2023 роком. До бюджетів громад надійшло 222,6 млн грн, тоді як у 2022 році ця сума була на 53% меншою — 178,9 млн грн.