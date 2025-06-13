Во Львове установили новые ставки туристического сбора: сколько придется платить

С нового года во Львове сменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится. Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов. Если раньше они платили от 16 до 40 грн в зависимости от стоимости гостиничного номера, то теперь будет фиксированная ставка – 80 грн в сутки.

Как пишет Delo.ua, такое решение принял Львовский городской совет во время сессии 12 июня.

Отмечается, что новые ставки туристического сбора вступят в силу с 1 января 2026. Это позволит городу развиваться, инвестировать в туристическую инфраструктуру, популяризировать Львов и создавать качественные сервисы.

Какие ставки

Ставки туристического сбора были установлены в 2019 году и не изменялись 6 лет. За это время произошли существенные изменения в экономике и сфере туризма, поэтому и возникла потребность в приведении ставок в соответствие с современными реалиями.

Законодательством предусмотрено: до 0,5% от минимальной зарплаты для внутреннего туризма и до 5% для въездного.

Наибольшее изменение касается въездного туризма — теперь это фиксированная ставка 1% (80 грн). Раньше было от 0,2% до 0,5% (от 16 до 40 грн), в зависимости от стоимости номера.

Для внутреннего туризма ставки не изменились и составляют в зависимости от стоимости номера:

до 750 грн — 0,3% (24 грн)

750-1200 грн — 0,4% (32 грн)

свыше 1200 грн — 0,5% (40 грн)

При этом есть категории лиц, освобожденных от уплаты такого сбора. Это, в частности, внутренне перемещенные лица, дети до 18 лет, ветераны войны, прибывшие в командировку, прибывшие на оздоровление и реабилитацию по путевкам.

Заметим, в 2024 году туристический сбор во Львовской области составил 47 миллионов 108 тысяч 189 гривен 27 копеек. Это рекордный показатель со времени начала его сбора в 2011 году

В целом поступления от туристического сбора в Украину в 2024 году выросли почти на 23% по сравнению с 2023 годом. В бюджеты общин поступило 222,6 млн грн, тогда как в 2022 году эта сумма была на 53% меньше — 178,9 млн грн.