Украинская сеть Apartel планирует за два года построить в Европе свой первый 5-звездочный отель

Инвестиционные отели, которые приобрели популярность во время войны в Украине, разрастаются в сети и выходят на международный рынок.

Украинская гостиничная сеть Apartel resorts анонсировала выход на европейский рынок с первой пятизвездочной гостиницей. В ближайшее время компания планирует расширение в двух западных областях Украины. Об этом сообщил партнер Apartel resort Евгений Кудрявченко.

В настоящее время сеть, принадлежащая группе компаний Apartel resorts , бенифициарами Василий Крулько, Сергей Максименко, Николай Васьков, Юрий Кал и нюк, имеет три рабочих объекта на Закарпатье и Львовщине - Apartel Shayan в Шаяне, Apartel Ужгород в Ужгороде и Апартеле Skhidnytsya wellness resort в Сходнице. Последний объект недавно получил пятизвездную категорию, в Ужгороде отель имеет четыре звезды.

Доходные гостиницы сети в основном имеют медицинский профиль - реабилитация, антивозрастные и детокс-программы , объект в Ужгороде является классическим бизнес отелем.

Проект резорта в Косино должен быть завершен до конца года Фото: Apartel resorts

Еще один объект девелопер планирует открыть до конца года – это пятизвездочный отель в Apartel Kosyno (Закарпатье), где "работы уже на финишной прямой". На старте строительства также пятый отельный комплекс Apartel Polyana ( Закарпатье ). То есть через два года сеть планирует охватить уже пять крупных резортов.

"В Поляне строится крупный апарт-объект. Это будет одна из самых больших гостиниц Украины. Сейчас мы управляем фондом 500 номеров. Через три года это будет уже 1500 номеров. С этим номерным фондом мы выходим на уровень одной из самых больших сетей Украины", - подчеркнул Кудрявченко.

Следующим – шестым объектом – должен стать пятизвездочный апарт-отель в Европе. Девелопер признается, что Apartel намерен проверить свои сервисы и бизнес-стратегии на европейском потребителе. Таким тест-драйвом должна стать пилотная гостиница на 70 номеров: если проект удается, сеть начнет развиваться как международная.

Apartel Skhidnytsya wellness resort получил недавно пятизвездочную категорию. Фото: Apartel resorts

По словам партнера сети, сегодня рынок доходной недвижимости позволяет вкладывать в крупные объекты, которые раньше девелоперы не решались бы строить, ведь апарт-отели во время войны стали одним из самых интересных инструментов инвестирования.

"За последний год инвесторам Apartel Skhidnytsya выплатили в общей сложности 150 млн гривен дохода в год. За второй год это будет 180-200 млн. гривен. Сейчас мы держим обещание по доходности 12% годовых. Люди нам доверяют и продолжают инвестировать", - подчеркнул партнер сети.

Окупаемость отеля, по словам партнера Apartel resort s , составляет для инвестора – 8-10 лет, для девелопера 15 лет, учитывая высокотехнологичный медцентр, аквапарки, рестораны и прочие расходы.

Владельцы сети признаются, что видят шанс построить сеть крупных резортов европейского класса и хотят воспользоваться этой возможностью на все 100%. из-за войны украинский инвестор не имеет возможности вывести капитал.

"Мы стараемся быть проактивными, ведь рынок очень конкурентный. Допродаем вторую очередь в Сходнице, далее открываем две новые гостиницы. Изучаем участки во Львове и Киеве - имеем планы и на них. Параллельно учимся работать с европейской бюрократией, потому что они привыкли утверждать и строить годами, а мы хотим это делать значительно быстрее ", - подытожил Кудрявченко.

Ранее Delo.ua писало о том, что за год в Украине появилось около 100 новых гостиниц и семь операторов рынка.