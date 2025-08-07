Рынок недвижимости Киева: апарт-отели опережают квартиры по доходности

Активизация рынка долгосрочной аренды привела к росту спроса на апарт-отели и повышению их доходности.

Средняя окупаемость квартиры в Киеве составляет 12,6 лет, что соответствует 7,9% годовых. Гораздо выгоднее вкладываться в апартаменты в доходной гостинице, которые окупаются за 8-10 лет (10-12,5% годовых), пишет Delo.ua со ссылкой на исследования Ribas Invest и Ribas Hotels Group.

Комплексное исследование «Инвестиционная привлекательность Киева: жилая и гостиничная недвижимость» включает аналитику рынка, динамику доходности инвестиций. Аналитики рассмотрели проекты в столице, структуру гостиничного фонда и перспективы развития сегмента апартов.

По данным анализа, в 2024 году в Киеве введено в эксплуатацию 1412122 м² жилья, что превышает довоенные среднегодовые показатели (≈1,35 млн м²). Количество сделок купли-продажи квартир в 2024 – 178 439 сделок (рост на 3,4% от предыдущего года).

Стоимость аренды в столице выросла на 25-35% за год, спрос самый высокий на новостройки и объекты вблизи метро (за квартиры в новостройках арендаторы готовы платить на 80-100% больше).

На рынке аренды 6268 квартир, это лишь 0,6% от общего жилищного фонда (1045083 квартир). Средняя продолжительность экспозиции квартир сократилась с 10 дней (2023 г.) до 6 дней (Q1 2025 г.).

Инфографика: Ribas Invest и Ribas Hotels Group

«Апарт-отели обеспечивают доходность 10-12,5% годовых со сроком окупаемости 8-10 лет, тогда как классические квартиры – в среднем 6,4-9,4% годовых с окупаемостью 10-15 лет. В то же время, апартаменты — это полностью управляемая модель: инвестор не занимается поиском арендаторов или сервисом, все берет на себя управляющая компания. Это не просто выгодно, но удобно», — отметила соучредительница и CEO Ribas Invest Яна Кузнецова.

В Киеве функционирует 120 гостиничных объектов на 16 013 мест. 66,6% отелей под управлением международных сетей.

Как отметил основатель группы компаний Ribas Hotels Group Артур Лупашко, под влиянием военного времени гостиничный рынок претерпел трансформацию. Спрос все больше смещается в сторону продолжительного проживания. По его словам, апарт-отели стали естественным ответом на запрос времени – это гибрид жилья и сервиса, сочетающий комфорт для гостя с высокой доходностью и прозрачным управлением для инвестора.

Инфографика: Ribas Invest и Ribas Hotels Group

"Мы видим, что инвесторы готовы вкладывать в качество. Например, в сегменте бизнес апартаменты продаются за $2020-2420/м², и они пользуются стабильным спросом. Это — индикатор доверия к формату и к профессиональному управлению», — подчеркнул Лупашко.

