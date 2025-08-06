Аренда квартир дорожает несмотря на падение спроса: в чем причины

Общая активность арендаторов снизилась по всей стране, включая сверхактивные города — Киев и Львов.

На рынке аренды жилья интерес пользователей существенно снижается, однако цены продолжают расти в большинстве регионов Украины. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса DIM.RIA.

Удорожание ставок аналитики связывают с сокращением предложения объектов по крайней мере: цены выше, потому что предложений стало гораздо меньше.

"В большинстве регионов количество новых объявлений об аренде уменьшилось. Существеннее всего в Николаевской и Сумской областях. Значительный рост предложений произошел в Волынской (+26%) и Кировоградской (+18%) областях", - объясняют в DIM.RIA.

По сравнению с июнем общая активность арендаторов несколько снизилась. Спрос просел даже в сверхактивных городах – в Киеве (минус 5%), во Львове (минус 3%).

По данным DIM.RIA, заинтересованность жильем по крайней мере больше возросла в Кировоградской области — +29%. В Сумской области наоборот спрос упал на 14%.

Соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в июле в Киеве составляет 1:9, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: Высокий дисбаланс в Николаевской - 1:57.

Цены на аренду в регионах Украины в августе 2025 года.

В июле в большинстве регионов зафиксирован умеренный рост стоимости аренды, особенно в Тернопольской, Житомирской и Винницкой областях. В прифронтовых регионах, напротив, наблюдается понижение цен.

Киев продолжает лидировать по цене аренды жилья: средняя стоимость в июле осталась на уровне 18,4 тыс. грн в месяц.

В разрезе 1-комнатных квартир Печерский район самый дорогой – 25,2 тыс. грн, самым дешевым остается Деснянский – 10,3 тыс. грн.

Ранее Delo.ua писало о том, что Одесса бьет рекорд по темпам роста цен на аренду квартир.