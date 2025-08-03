Одесса бьет рекорды по темпам роста цен на аренду квартир

Рынок аренды остается крайне чувствительным к внутренней миграции, связанной с факторами безопасности, однако он доказал способность адаптироваться к новым условиям.

Аренда жилья в Украине остается сверхактивным рынком, однако цены растут только в нескольких регионах, сообщает Delo.ua со ссылкой на директора по развитию ЛУН Елену Унаньян.

«На фоне полномасштабного вторжения рынок аренды в Украине показал способность к адаптации – сегодня он нуждается в новых подходах и регулировании», – подчеркнула Елена Унальян.

Топ-5 городов с самой дорогой арендой возглавляют Киев и Ужгород: до 19 тыс. грн/мес. за 1-комнатную квартиру.

Киев и Ужгород лидируют по ценам на аренду жилья. Инфографика: ЛУН

В августе 2025-го дешевле всего снять однокомнатные квартиры в прифронтовых регионах: в Харькове - это 4 000, Запорожье - 5 000 и Николаеве - 6 000 гривен в месяц.

Дешевле всего в августе снять квартиру можно в прифронтовом Харькове. Инфографика: ЛУН

Самые дорогие квартиры в аренду преимущественно в столице и западных регионах, но не только. Одесский регион, расположенный рядом с Николаевым, имеет вдвое большие цены на аренду жилья.

Аномальный рост: что происходит с ценами на аренду в Одессе

Цены на аренду в Одессе начали стремительно расти еще в марте этого года. По данным ЛУН, за последние полгода аренда однокомнатных квартир подорожала на 52%.

Большинство регионов удерживают стабильные цены на аренду. Инфографика: ЛУН

Аренда двухкомнатных квартир в единственном регионе с открытыми морскими пляжами подорожала на 52%, трехкомнатные – на 70% (до 27 200 грн в месяц).

Аренда трехкомнатных квартир подорожала на 70%. Инфографика: ЛУН

Одесские риелторы объясняют этот феномен не только сезонным ростом, но и восстановлением довоенных цен после стремительного падения в первые два года войны.

В начале лета Delo.ua писало о том, что в Одессе взлетели цены на аренду квартир. Тогда цены на однокомнатные выросли в среднем на 29%.

Ранее Delo.ua писало о том, что Одесский рынок недвижимости отреагировал на заявление Трампа об инвестиционной привлекательности города. В частности, многие продавцы подняли цены на квартиры.