- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Одесса бьет рекорды по темпам роста цен на аренду квартир
Рынок аренды остается крайне чувствительным к внутренней миграции, связанной с факторами безопасности, однако он доказал способность адаптироваться к новым условиям.
Аренда жилья в Украине остается сверхактивным рынком, однако цены растут только в нескольких регионах, сообщает Delo.ua со ссылкой на директора по развитию ЛУН Елену Унаньян.
«На фоне полномасштабного вторжения рынок аренды в Украине показал способность к адаптации – сегодня он нуждается в новых подходах и регулировании», – подчеркнула Елена Унальян.
Топ-5 городов с самой дорогой арендой возглавляют Киев и Ужгород: до 19 тыс. грн/мес. за 1-комнатную квартиру.
В августе 2025-го дешевле всего снять однокомнатные квартиры в прифронтовых регионах: в Харькове - это 4 000, Запорожье - 5 000 и Николаеве - 6 000 гривен в месяц.
Самые дорогие квартиры в аренду преимущественно в столице и западных регионах, но не только. Одесский регион, расположенный рядом с Николаевым, имеет вдвое большие цены на аренду жилья.
Аномальный рост: что происходит с ценами на аренду в Одессе
Цены на аренду в Одессе начали стремительно расти еще в марте этого года. По данным ЛУН, за последние полгода аренда однокомнатных квартир подорожала на 52%.
Аренда двухкомнатных квартир в единственном регионе с открытыми морскими пляжами подорожала на 52%, трехкомнатные – на 70% (до 27 200 грн в месяц).
Одесские риелторы объясняют этот феномен не только сезонным ростом, но и восстановлением довоенных цен после стремительного падения в первые два года войны.
В начале лета Delo.ua писало о том, что в Одессе взлетели цены на аренду квартир. Тогда цены на однокомнатные выросли в среднем на 29%.
Ранее Delo.ua писало о том, что Одесский рынок недвижимости отреагировал на заявление Трампа об инвестиционной привлекательности города. В частности, многие продавцы подняли цены на квартиры.