Одеса б'є рекорди за темпами зростання цін на оренду квартир

Ринок оренди залишається вкрай чутливим до внутрішньої міграції, пов’язаної з безпековими факторами. Проте він довів здатність адаптуватися до нових умов.

Оренда житла в Україні залишається надактивним ринком, проте ціни зростають лише у кількох регіонах, повідомляє Delo.ua з посиланням на директорку з розвитку ЛУН Олену Унаньян.

«На тлі повномасштабного вторгнення ринок оренди в Україні показав здатність до адаптації — сьогодні він потребує нових підходів і регулювання», — наголосила Олена Унальян.

Топ-5 міст з найдорожчою орендою очолюють спільно Київ та Ужгород: до 19 тис. грн/міс. за 1-кімнатну квартиру.

Київ та Ужгород лідирують за цінами на оренду житла. Інфографіка: ЛУН

У серпні 2025-го найдешевше винайняти однокімнатні квартири у прифронтових регіонах: у Харкові - це 4 000, Запоріжжі - 5 000 та Миколаєві - 6 000 гривень на місяць.

Найдешевше у серпні винайняти квартиру можна у прифронтовому Харкові. Інфографіка: ЛУН

Найдорожчі квартири в оренду переважно в столиці та західних регіонах, проте не тільки. Одеський регіон, розташований поряд з Миколаєвим, має удвічі більші ціни на оренду житла.

Аномальне зростання: що відбувається з цінами на оренду в Одесі

Ціни на оренду в Одесі почали стрімко зростати ще у березні цього року. За даними ЛУН, за останні пів року оренда однокімнатних здорожчала на 52%

Більшість регіонів утримує стабільні ціни на оренду. Інфографіка: ЛУН

Двокімнатні квартири подорожчали на 52%, трикімнатні - аж на 70% (до27 200грн за місяць).

Оренда трикімнатних квартир здорожчала на 70%. Інфографіка: ЛУН

Одеські рієлтори пояснюють цей феномен не тільки сезонним зростанням, а відновленням довоєнних цін після стрімкого падіння у перші два роки війни.

На початку літа Delo.ua писало про те, що в Одесі злетіли ціни на оренду квартир. Тоді в ціни на однокімнатні зросли в середньому на 29%.

Раніше Delo.ua писало про те,що Одеський ринок нерухомості відреагував на заяву Трампа про інвестиційну привабливість міста. Зокрема, чималопродавців підняли ціни на квартири.