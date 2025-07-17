Оренда житла у західних та східних регіонах відрізняється у 5-6 разів, а в Одесі ціни злетіли на 100%

Найвідчутніше зростання в першому півріччі було зафіксоване в столиці та східних містах-хабах для ВПО.

У липні ринок оренди житла в Україні демонструє яскраво виражену сегментацію за регіональною ознакою — орендні ставки у східних та західних містах країни відрізняються у понад п'ять разів, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику ЛУН за підсумками І півріччя 2025 року.

Аналітики пояснюють зростання цін та активності у місцях найбільшого розташування переселенців. Саме цим пояснюється зокрема те, що у столиці та східних містах-хабах для ВПО орендні ставки стрімко йшли вгору, натомість в більшості інших міст з початку року середня вартість оренди зберігала стабільність.

Оренда житла у різних регіонах України: ціни у липні 2025 року

Станом на початок другого півріччя, середня вартість оренди в Україні значно відрізняється в залежності від регіону. Ужгород зберігає цінове лідерство лише на однокімнатні квартири, випереджаючи столицю на 6%: 19 000 проти 18 300 гривень.

Проте у категорії дво- і трикімнатних квартир закарпатський регіон значно відстає від столиці.

Ужгород випереджає Київ за цінами на оренду лише в сегменті однокімнатних квартир. Інфографіка: ЛУН

Розбіг орендних ставок в містах з найдорожчою та найдешевшою орендою становить 5-6 разів:

для 1-кімнатних квартир це майже п'ять разів: ставка в Ужгороді 19 тис. грн vs ціни у Харкові у 4 тис. грн,

для 2-кімнатних — 4,5 рази: у Києві 28 тис. грн vs у Харкові 6 тис. грн

для 3-кімнатних — 6 разів: Київ - 47,5 тис. грн vs Харків - 8 тис. грн.

Трикімнатні квартири в Ужгороді майже удвічі дешевші, ніж в столиці. Інфографіка: ЛУН

Щодо динаміки орендних ставок, то за даними ЛУН, найвідчутніше зростання в першому півріччі було зафіксоване в столиці та східних містах-хабах для ВПО.

Зокрема, в сегменті 1-кімнатних квартир найбільше за пів року зросла вартість оренди у Дніпрі (+10%), Києві (+14%), Одесі (+38%). В інших містах країни за цей період вона залишалася стабільною або мала незначні коригування на рівні +1-4%.

У сегменті 2-кімнатних квартир бачимо приблизно таку ж картину: за 6 місяців орендні ставки відчутно зросли у Запоріжжі (+17%), Одесі (+58%), Києві (+22%). Серед західних міст подорожчання оренди 2-кімнатних відбувалося лише у Львові (+11%) — проте навіть з таким зростанням, ціна оренди львівських «двушок» не досягла ужгородських цін. У Львові орендодавці в середньому готові здати 2-кімнатну за 21,1 тис. грн, а в Ужгороді — за 22 тис. грн.

Щодо 3-кімнатних квартир, тут зафіксоване рекордне зростання орендних ставок в Одесі: за пів року вони злетіли на 109%. Це може свідчити про шалений попит на оренду квартир у цьому регіоні. Також зростання ставок відбулося в Києві (+20%), Львові (+12%) та Дніпрі (+10%).

"Проте навіть значне зростання орендних ставок у відсотках у східних та прифронтових регіонах країни, не виводить їх у лідери за абсолютною вартістю оренди", - наголошують аналітики ЛУН.

Раніше Delo.ua писало про те, чому переселенцям часто відмовляють в оренді житла.

Також повідомлялось, що частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим.