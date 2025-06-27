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Чому переселенцям часто відмовляють в оренді житла: головні причини

впо, переселенці
38% орендарів стикались з дискримінацією ВПО на українському ринку оренди. / Depositphotos

Ринок оренди досі не навчився проявляти солідарність з мільйонами українців, які втратили власне житло під час війни. 

Чимало  внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі зіштовхуються з дискримінацією на ринку оренди житла в Україні. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

Зокрема, майже третина орендодавців - 28% визнали, що відмовляють в оренді переселенцям,  72% готові здавати житло ВПО.

Типові причини  відмови в оренді ВПО

Як свідать дані опитування, основні причини, які називають власники житла для відмови переселенцям:

  • 40% орендодавців сумніваються у своєчасній оплаті і платоспроможності переселенців; 
  • 32% не довіряють і бояться, що орендарі зникнуть;
  • 25% переживають за збереження майна, 
  • 12% зізнаються в упередженні; 
  • 9% згадують про грубу поведінку чи негативний досвід, 
  • 3% не сходяться в політичних поглядах орендарів. 

Вимоги до орендарів зростають

Аналітики зазначають, що з боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів.

Найбільше власники житла звертають увагу на кількість людей, які планують проживати (89%), наявність тварин (88%) і дітей (86%).

Також мають значення поведінка (85%), зовнішній вигляд (83%) і шкідливі звички (81%). 78% цікавляться фінансовою стабільністю орендаря, 71% — його віком, статтю та сімейним станом. 

У фокусі — і статус ВПО (58%), національність чи раса (56%), і навіть статус військовослужбовця (47%), яким також неохоче здають житло.

Окрім статусу переселенця, власники дедалі частіше звертають увагу на:

  • походження орендаря (70%),
  • його позицію щодо війни (44%),
  • мову спілкування (41%),
  • статус військовослужбовця (47%).

Оренда житла в Україні: орендарі озвучили ключові проблеми

Саміж орендарі, незалежно від статусу, наголошують, що найпоширенішими труднощами на ринку винайму житла є:

  • високі ціни на оренду житла (82%),
  • висока конкуренція (71%),
  • невідповідність інформації в оголошеннях (65%),
  • неадекватні умови проживання (51%),
  • шахрайство (37%).

Раніше Delo.ua писало про те, що частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим.

Автор:
Леся Соловчук