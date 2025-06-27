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Чому переселенцям часто відмовляють в оренді житла: головні причини
Ринок оренди досі не навчився проявляти солідарність з мільйонами українців, які втратили власне житло під час війни.
Чимало внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі зіштовхуються з дискримінацією на ринку оренди житла в Україні. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.
Зокрема, майже третина орендодавців - 28% визнали, що відмовляють в оренді переселенцям, 72% готові здавати житло ВПО.
Типові причини відмови в оренді ВПО
Як свідать дані опитування, основні причини, які називають власники житла для відмови переселенцям:
- 40% орендодавців сумніваються у своєчасній оплаті і платоспроможності переселенців;
- 32% не довіряють і бояться, що орендарі зникнуть;
- 25% переживають за збереження майна,
- 12% зізнаються в упередженні;
- 9% згадують про грубу поведінку чи негативний досвід,
- 3% не сходяться в політичних поглядах орендарів.
Вимоги до орендарів зростають
Аналітики зазначають, що з боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів.
Найбільше власники житла звертають увагу на кількість людей, які планують проживати (89%), наявність тварин (88%) і дітей (86%).
Також мають значення поведінка (85%), зовнішній вигляд (83%) і шкідливі звички (81%). 78% цікавляться фінансовою стабільністю орендаря, 71% — його віком, статтю та сімейним станом.
У фокусі — і статус ВПО (58%), національність чи раса (56%), і навіть статус військовослужбовця (47%), яким також неохоче здають житло.
Окрім статусу переселенця, власники дедалі частіше звертають увагу на:
- походження орендаря (70%),
- його позицію щодо війни (44%),
- мову спілкування (41%),
- статус військовослужбовця (47%).
Оренда житла в Україні: орендарі озвучили ключові проблеми
Саміж орендарі, незалежно від статусу, наголошують, що найпоширенішими труднощами на ринку винайму житла є:
- високі ціни на оренду житла (82%),
- висока конкуренція (71%),
- невідповідність інформації в оголошеннях (65%),
- неадекватні умови проживання (51%),
- шахрайство (37%).
Раніше Delo.ua писало про те, що частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим.