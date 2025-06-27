Чому переселенцям часто відмовляють в оренді житла: головні причини

Ринок оренди досі не навчився проявляти солідарність з мільйонами українців, які втратили власне житло під час війни.

Чимало внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досі зіштовхуються з дискримінацією на ринку оренди житла в Україні. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

Зокрема, майже третина орендодавців - 28% визнали, що відмовляють в оренді переселенцям, 72% готові здавати житло ВПО.

Типові причини відмови в оренді ВПО

Як свідать дані опитування, основні причини, які називають власники житла для відмови переселенцям:

40% орендодавців сумніваються у своєчасній оплаті і платоспроможності переселенців;

32% не довіряють і бояться, що орендарі зникнуть;

25% переживають за збереження майна,

12% зізнаються в упередженні;

9% згадують про грубу поведінку чи негативний досвід,

3% не сходяться в політичних поглядах орендарів.

Вимоги до орендарів зростають

Аналітики зазначають, що з боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів.

Найбільше власники житла звертають увагу на кількість людей, які планують проживати (89%), наявність тварин (88%) і дітей (86%).

Також мають значення поведінка (85%), зовнішній вигляд (83%) і шкідливі звички (81%). 78% цікавляться фінансовою стабільністю орендаря, 71% — його віком, статтю та сімейним станом.

У фокусі — і статус ВПО (58%), національність чи раса (56%), і навіть статус військовослужбовця (47%), яким також неохоче здають житло.

Окрім статусу переселенця, власники дедалі частіше звертають увагу на:

походження орендаря (70%),

його позицію щодо війни (44%),

мову спілкування (41%),

статус військовослужбовця (47%).

Оренда житла в Україні: орендарі озвучили ключові проблеми

Саміж орендарі, незалежно від статусу, наголошують, що найпоширенішими труднощами на ринку винайму житла є:

високі ціни на оренду житла (82%),

висока конкуренція (71%),

невідповідність інформації в оголошеннях (65%),

неадекватні умови проживання (51%),

шахрайство (37%).

Раніше Delo.ua писало про те, що частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим.