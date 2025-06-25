Частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим

Серед найбільших викликів на ринку оренди житла - не тільки високі ціни, а й дискримінація за наявністю дітей та тварин з боку орендодавців.

На тлі високої конкуренції та зростання цін на ринку оренди квартир орендарі зіштовхуються з низкою викликів. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

П'ять найпоширеніших проблем під час вибору житла в оренду з точки зору орендарів:

високі ціни на житло - 82%,

конкуренція на ринку - 71%,

невідповідність інформації в оголошеннях - 65%,

відмова здавати житло людям із тваринами - 57% ,

неадекватні умови проживання - 51%.

Опитані в дослідженні також часто згадують у списку викликів шахрайство (37%), фінансові бар’єри (37%) та дискримінацію за наявністю дітей (36%), інвалідністю (19%) чи статусом військового (18%).

Інфографіка: Olx Нерухомість

Орендарі також відзначають, що з боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів, йдеться в дослідженні.

Найбільше власники житла звертають увагу на кількість людей, які планують проживати, наявність тварин і дітей - ці фактори найбільш тригерні і набрали в опитуванні майжепо 90%.

Інфографіка: Olx Нерухомість

Також мають значення поведінка (85%), зовнішній вигляд (83%) і шкідливі звички (81%). 78% цікавляться фінансовою стабільністю орендаря, 71% — його віком, статтю та сімейним станом.

У особливому фокусі також статус ВПО (58%), національність чи раса (56%) і навіть статус військовослужбовця (47%), свідчать дані дослідження.

Водночас самі орендодавці в опитуванні зізнались, що не всі готові здавати житло в оренду військовим: 94% підтвердили готовність, 6% відповіли, що не готові.

Інфографіка: Olx Нерухомість

Коментуючи дослідження, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук зазначила, що з приводу військових наразі немає пояснень, з чим пов'язані відмови в оренді. Проте відомо, що військові найчастіше орендують житло в прифронтових містах - Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Як повідомляло раніше Delo.ua, Держстат озвучив нові ціни на оренду квартири в Україні.