Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,08

EUR

48,51

+0,49

Готівковий курс:

USD

41,69

41,59

EUR

48,70

48,54

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим

оренда, військові
Фото: koda.gov.ua

Серед найбільших викликів на ринку оренди житла - не тільки високі ціни, а й дискримінація за наявністю дітей та тварин з боку орендодавців.

На тлі високої конкуренції та зростання цін на ринку оренди квартир орендарі зіштовхуються з низкою викликів. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

П'ять найпоширеніших проблем під час вибору житла в оренду з точки зору орендарів: 

  • високі ціни на житло  - 82%,
  • конкуренція на ринку - 71%, 
  • невідповідність інформації в оголошеннях - 65%, 
  • відмова здавати житло людям із тваринами - 57% ,
  • неадекватні умови проживання - 51%.   

Опитані в дослідженні також часто згадують у списку викликів шахрайство (37%), фінансові бар’єри (37%) та дискримінацію за наявністю дітей (36%), інвалідністю (19%) чи статусом військового (18%).

Фото 2 — Частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим
Інфографіка: Olx Нерухомість

Орендарі також відзначають, що з боку орендодавців є тенденція підвищеної уваги на соціальні та поведінкові фактори потенційних орендарів, йдеться в дослідженні.

Найбільше власники житла звертають увагу на кількість людей, які планують проживати, наявність тварин і дітей - ці фактори найбільш тригерні і набрали в опитуванні майжепо 90%.

Фото 3 — Частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим
Інфографіка: Olx Нерухомість

Також мають значення поведінка (85%), зовнішній вигляд (83%) і шкідливі звички (81%). 78% цікавляться фінансовою стабільністю орендаря, 71% — його віком, статтю та сімейним станом.

У особливому фокусі також статус ВПО (58%), національність чи раса (56%) і навіть статус військовослужбовця (47%), свідчать дані дослідження.

Водночас самі орендодавці в опитуванні зізнались, що не всі готові здавати житло в оренду військовим: 94% підтвердили готовність, 6% відповіли, що не готові.

Фото 4 — Частина орендодавців відмовляються здавати квартири військовим
Інфографіка: Olx Нерухомість

Коментуючи дослідження, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість  Оксана Остапчук зазначила, що з приводу військових наразі немає пояснень, з чим пов'язані відмови в оренді. Проте відомо, що військові найчастіше орендують житло в прифронтових містах - Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Як повідомляло раніше Delo.ua, Держстат озвучив нові ціни на оренду квартири в Україні.

Автор:
Леся Соловчук