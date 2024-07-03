Найбільші подразники на ринку оренди квартир - тварини і діти

Навіть якщо власники квартир погоджуються здавати житло, вони або підвищують ціну, або ж підписують угоди із жорсткими умовами.

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Найбільші виклики, з якими зіштовхуються українці на ринку оренди квартир в різних регіонах останні місяці, - відмова для сімей з маленькими дітьми та тваринами.

Про це свідчить опитування маркетплейсу OLX Нерухомість.

Як свідчать результати аналізу, орендодавці при знайомистві з потенційними орендарями звертають увагу на три фактори: платеспроможність (наявність роботи) - 66,1%, наявність тварин - 63%, наявність дітей - 47,8%.

Інфографіка: OLX Нерухомість

Водночас 77% орендарів зізналось, що через відмови їм складно зайти в житло з тваринами. Якщо власники житла погоджуються здати квартиру, вони або суттєво підвищують плату за оренду, або дописують жорсткіші умови у договорі про винайм, а також частіше перевіряють житло.

При цьому орендодавці стверджують, що лише у 16% при здачі квартири майно пострадало від присутності тварин.

33% опитаних зізнались, що дуже складно знайти житло сім'ї з маленькими дітьми. Відмови через дітей складають 55%. Як і в випадками з тваринами, власники квартир вдаються до ускладнення договорів та постійних перевірок квартири.

Інфографіка: OLX Нерухомість

За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, тварини і діти - стримуючі фактори на ринку оренди.

"Кількість родин із тваринами під час війни збільшилась, також багато переселенців з дітьми та тваринами вимушено переїжджають у інші регіони. Тож орендарям рано чи пізно доведеться переглянути таке ставлення до цих подразників. Інакше вони будуть втрачати велику категорію незадоволених клієнтів", - наголосила Оксана Остапчук.