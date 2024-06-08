У червні в Києві різко зросли ціни на оренду квартир

За словами рієлторів, зріс попит на оренду, тому квартири здаються дуже швидко.

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Попит на оренду квартир у Києві у травні-червні різко збільшився, це у свою чергу призвело до зростання цін на 15-20%. Про це розповіла у коментарі Delo.ua голова Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

За її словами, квартири на ринку здаються дуже швидко, особливо в найдешевшій і середній ціновій категорії.

На переконання рієлторів, подорожчання оренди не пов'язане з коливаннями курсу долара, оскільки у більшій мірі винаймають житло у гривнях, тож і угоди рідко прив'язані до долара.

"На ситуацію в Києві впливає міграція по країні. Попит зріс за рахунок людей з прифронтових регіонів, які виїжджають із Запоріжжя, Харкова, Сум. За останні тижні переважна більшість орендарів була з Харківщини. Зараз квартири здаються дуже швидко. Оскільки попит зріс суттєво, вони вимушені знімати за ціною, яка є", - пояснила рієлторка.

Найдешевший сегмент зріс у ціні на 20% - це найбільш популярні квартири в категорії від 10 тисяч гривень, на 10-15% здорожчало житло в ціновій категорії від 20 тисяч гривень.

"У нас в управлінні є квартира, яка коштувала 11 тисяч гривень, а в червні стала 13 тисяч - це плюс 20%, і ніхто не відмовляється. Є також квартири на 21 і 24 поверхах - і їх беруть навіть попри блекаут", - наголосила Гайдамаха.

Втім, враховуючи відключення електроенергії, клієнти віддають перевагу квартирам із газом. Також запитують будинки, де світло не вимикають, або вимикають рідше. Ключовою перевагою залишається і стан квартири - "щоб все було комфортне для життя".

Інфографіка: ЛУН

За даними ЛУН, медіанна ціна на оренду квартир з початку травня зросла з 14000 до 15000 гривень за однокімнатну. Двокімнатна подорожчала з 21 000 до 23 000 гривень, трикімнатна - з 37 000 до 40 000 гривень за місяць.

У червні найдешевше однокімнатну квартиру у Києві можна винайняти у Деснянському, Святошинському та Дніпровському районах, де ціни стартують від 7500 до 10 тисяч і 12 тисяч гривень. Двокімнатні відповідно можна орендувати в середньому від 10 до 13 тисяч гривень.

Найдорожче житло незмінно залишається у Печерському та Шевченківському районах. Тут однокімнатну можна зняти за 29 тисяч та 20 тисяч гривень, двокімнатну - за 30-40 тисяч гривень відповідно.

Що відбувається з цінами в інших регіонах, читейте у статті Delo.ua "Як відключення світла та масовані обстріли впливають на вартість оренди житла в Україні".