Ключевые раздражители на рынке аренды квартир – животные и дети

Даже если владельцы квартир соглашаются сдавать жилье, они либо повышают цену, либо подписывают соглашения с жесткими условиями.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Самые большие вызовы, с которыми сталкиваются украинцы на рынке аренды квартир в разных регионах в последние месяцы, – отказ в подписании договора для семей с маленькими детьми и животными.

Об этом свидетельствует опрос маркетплейса OLX.

Как свидетельствуют результаты анализа, арендодатели при знакомстве с потенциальными арендаторами обращают внимание на три фактора: платежеспособность (наличие работы) – 66,1%, наличие животных – 63%, наличие детей – 47,8%.

Инфографика: OLX Недвижимость

В то же время 77% арендаторов признались, что из-за отказа им сложно зайти в жилье с животными. Если владельцы жилья соглашаются сдать квартиру, они либо существенно повышают плату за аренду, либо дописывают более жесткие условия в договоре найма, а также чаще проверяют жилье.

При этом арендодатели утверждают, что только у 16% при сдаче квартиры имущество пострадало от присутствия животных.

33% опрошенных признались, что очень сложно найти жилье в семье с маленькими детьми. Отказы из-за детей составляют 55%. Как и в случаях с животными, владельцы квартир прибегают к усложнению договоров и постоянным проверкам квартиры.

Инфографика: OLX Недвижимость

По словам руководительницы сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, животные и дети – сдерживающие факторы на рынке аренды.

"Количество семей с животными во время войны увеличилось, также многие переселенцы с детьми и животными вынужденно переезжают в другие регионы. Так что арендаторам рано или поздно придется пересмотреть такое отношение к этим раздражителям. Иначе они будут терять большую категорию недовольных клиентов", - подчеркнула Оксана Остапчук.