Часть арендодателей отказываются сдавать квартиры военным

Среди самых больших вызовов на рынке аренды жилья – не только высокие цены, но и дискриминация по наличию детей и животных со стороны арендодателей.

На фоне высокой конкуренции и роста цен на рынке аренды квартир арендаторы сталкиваются с рядом вызовов. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Olx Недвижимость.

Пять наиболее распространенных проблем при выборе жилья в аренду с точки зрения арендаторов:

высокие цены на жилье – 82%,

конкуренция на рынке – 71%,

несоответствие информации в объявлениях – 65%,

отказ сдавать жилье людям с животными — 57%

неадекватные условия проживания – 51%.

Опрошенные также часто упоминают в списке вызовов мошенничество (37%), финансовые барьеры (37%) и дискриминацию по наличию детей (36%), инвалидности (19%) или статусу военного (18%).

Инфографика: Olx Недвижимость

Арендаторы также отмечают, что со стороны арендодателей тенденция повышенного внимания на социальные и поведенческие факторы потенциальных арендаторов, говорится в исследовании.

Больше всего владельцы жилья обращают внимание на количество людей, планирующих проживать, наличие животных и детей – эти факторы наиболее триггерные и набрали в опросе почти по 90%.

Инфографика: Olx Недвижимость

Также имеют значение поведение (85%), внешний вид (83%) и вредные повадки (81%). 78% интересуются финансовой стабильностью арендатора, 71% — его возрастом, полом и семейным положением.

В особом фокусе также статус ВПЛ (58%), национальность или раса (56%) а также статус военнослужащего (47%), свидетельствуют данные исследования.

В то же время, сами арендодатели в опросе признались, что не все готовы сдавать жилье в аренду военным: 94% подтвердили готовность, 6% ответили, что не готовы.

Инфографика: Olx Недвижимость

Комментируя исследование, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук отметила, что по поводу военных пока нет объяснений, с чем связаны отказы в аренде. Однако известно, что военные чаще всего арендуют жилье в прифронтовых городах – Харькове, Днепре и Запорожье.

Как сообщало ранее Delo.ua, Госстат озвучил новые цены на аренду квартиры в Украине.