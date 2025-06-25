З 1 липня для ВПО запровадять жорсткіші перевірки: які можуть бути наслідки

Уряд ретельніше перевірятиме інформацію про переселенців для уникнення зловживань із соціальними виплатами. Довге перебування за межами України може стати підставою для втрати статусу ВПО.

З 1 липня 2025 року Міністерство фінансів постійно перевірятиме, чи перебуває переміщена особа на території України. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на постанову Кабінету міністрів (№ 376), яка передбачає постійну верифікацію інформації про перебування ВПО за кордоном не менше ніж 90 календарних днів підряд.

Якщо тривалість перебування перевищує встановлену законом норму 90 днів без поважної причини — статус ВПО можуть скасувати, а разом із ним — виплати та соцдопомогу.

Перевірки даних Мінфін проводитиме щомісяця, починаючи з 1 липня 2025 року. Якщо факт понаднормового перебування за кордоном підтвердиться, буде проведена додаткова перевірка. У разі підтвердження інформації про виїзд особи на постійне місце проживання за кордон, довідка про взяття на облік ВПО може бути відкликана.

Водночас у вимогах до переселенців є й винятки. Зокрема, до 90-денного періоду перебування за кордоном не включаються:

службового відрядження;

лікування або реабілітації;

оздоровлення дітей;

стажування за кордоном.

Проте затримку повернення слідбуде підтвердити відповідними документами, зокрема за запрошенням приймаючої сторони.

Також не враховуються дні перебування за кордоном з таких причин, як смерть членів сім’ї особи та її родичів, догляд за хворою дитиною віком до 18 років, перебування у закладах охорони здоров’я, судових та правоохоронних органах, у зв’язку з чим особа не могла повернутися з-за кордону та може підтвердити факт наявності таких обставин документально.

Нові перевірки Мінфіну: чи можна повернути статус ВПО

Згідно з постановою, у разі повернення такої особи з-за кордону, щодо якої було прийнято рішення про відкликання довідки про взяття на облік ВПО, довідка видається за заявою особи.

Тобто статус не буде скасовано назавжди. Після повернення з-за кордону ви зможете звернутися до УСЗН, ЦНАПу чи на порталі «Дія» та подати заяву на отримання довідки ВПО відповідно до Порядку отримання довідки ВПО.

Як повідомляло Delo.ua, у травні уряд спростив отримання пенсій для ВПО, мешканців ТОТ та українців за кордоном. Відтепер пенсію можна отримувати в будь-якому банку, уповноваженому для таких виплат, а також у відділеннях "Укрпошти" або з доставкою додому. Це рішення охоплює всіх пенсіонерів, незалежно від наявності довідки ВПО чи дати переміщення.

Також стало відомо, що Пенсійний фонд компенсує закладам безоплатне розміщення ВПО.