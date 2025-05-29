Пенсійний фонд компенсує закладам безоплатне розміщення ВПО: деталі програми

Відтепер Пенсійний фонд напряму компенсуватиме закладам витрати за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Від початку повномасштабної війни, житло залишається однією з найгостріших проблем для вимушених переселенців в Україні. Для її вирішення держава впровадила низку програм, зокрема безоплатне проживання ВПО у приміщеннях, наданих військовими адміністраціями та місцевою владою.

Як зазначається, з 1 січня 2025 року адміністрування цієї програми було передано від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до Міністерства соціальної політики. Уряд, за ініціативи Мінсоцполітики, значно вдосконалив та спростив механізм її реалізації, внісши низку змін до Постанови Кабінету Міністрів № 261.

За словами міністерки соцполітики Оксани Жолнович, відтепер всі обміни інформацією будуть цифровими, без зайвих звітів та інших паперів, адміністратором виплат виступатиме Пенсійний фонд, який має потужну ІТ-систему, а питання заборгованостей за житлово-комунальні послуги перед цими закладами буде закрито.

Ключові нововведення програми

Процедура буде більш ефективною. Функція виплат передається Пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади.

Виплати будуть здійснюватися а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади. Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, без затримок.

процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, без затримок. Форма власності закладу не матиме значення , тобто розширюється перелік установ та організацій, які зможуть отримати компенсацію.

закладу , тобто розширюється перелік установ та організацій, які зможуть отримати компенсацію. компенсація буде здійснюватися на кожну ВПО, яка розміщується в закладі (виходячи з соціальних норм житла, нормативів ЖКП та норм забезпечення твердим паливом), аналогічно до програми житлових субсидій. Це означає, що чеки оплати послуг, квитанції, звіти, які були передбачені раніше, більше не будуть потрібні.

(виходячи з соціальних норм житла, нормативів ЖКП та норм забезпечення твердим паливом), аналогічно до програми житлових субсидій. Це означає, що чеки оплати послуг, квитанції, звіти, які були передбачені раніше, більше не будуть потрібні. За призначенням компенсації заклади зможуть почати звертатись до Пенсійного фонду вже з липня 2025 року. Вона виплачуватиметься щомісячно, до 10-го числа кожного місяця (із врахуванням заборгованості за травень і червень).

Вона виплачуватиметься (із врахуванням заборгованості за травень і червень). За період з січня по квітень 2025 року фінансування буде проведено за перехідним механізмом: заклади мають звернутися до органів соціального захисту з інформацією про заборгованість, після чого вона буде погашена разовою виплатою з державного бюджету.

Раніше Delo.ua писало проте, як оформити субсидію на оренду житла для ВПО і які документи необхідні.