Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

--0,09

EUR

47,08

--0,23

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,29

47,09

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Пенсионный фонд компенсирует учреждениям бесплатное размещение ВПЛ: детали программы

дом
Заведения будут получать компенсацию за размещение ВПЛ

Теперь Пенсионный фонд будет напрямую компенсировать учреждениям расходы за безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом пишет Delo.u a со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

С начала полномасштабной войны жилье остается одной из самых острых проблем для вынужденных переселенцев в Украине. Для ее решения государство внедрило ряд программ, в том числе бесплатное проживание ВПЛ в помещениях, предоставленных военными администрациями и местными властями.

Как отмечается, с 1 января 2025 года администрирование этой программы было передано от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство социальной политики. Правительство, по инициативе Минсоцполитики, значительно усовершенствовало и упростило механизм ее реализации, внеся ряд изменений в Постановление Кабинета Министров № 261.

По словам министерки соцполитики Оксаны Жолнович, отныне все обмены информацией будут цифровыми, без лишних отчетов и других бумаг, администратором выплат будет выступать Пенсионный фонд, обладающий мощной ИТ-системой, а вопрос задолженностей за жилищно-коммунальные услуги перед этими учреждениями будет закрыт.

Ключевые нововведения программы

  • Процедура будет более эффективна. Функция выплат передается Пенсионному фонду. Выплаты будут производиться непосредственно заведениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти заведения.
  • Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут ежемесячно, без задержек.
  • Форма собственности залога не будет иметь значения, то есть расширяется перечень учреждений и организаций, которые смогут получить компенсацию.
  • Компенсация будет производиться на каждую ВПЛ, которая размещается в заведении (исходя из социальных норм жилья, нормативов ЖКУ и норм обеспечения твердым топливом), аналогично программе жилищных субсидий. Это означает, что чеки оплаты услуг, квитанции, отчеты, предусмотренные ранее, больше не потребуются.
  • За назначением компенсации заведения смогут начать обращаться в Пенсионный фонд с июля 2025г. Она будет выплачиваться ежемесячно, до 10 числа каждого месяца (с учетом задолженности за май и июнь).
  • За период с января по апрель 2025 года финансирование будет проведено по переходному механизму: учреждения должны обратиться в органы социальной защиты с информацией о задолженности, после чего она будет погашена разовой выплатой из государственного бюджета.

Ранее Delo.ua писало о том, как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ и какие документы необходимы.

Автор:
Татьяна Бессараб