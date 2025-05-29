Пенсионный фонд компенсирует учреждениям бесплатное размещение ВПЛ: детали программы

Теперь Пенсионный фонд будет напрямую компенсировать учреждениям расходы за безвозмездное размещение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Об этом пишет Delo.u a со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

С начала полномасштабной войны жилье остается одной из самых острых проблем для вынужденных переселенцев в Украине. Для ее решения государство внедрило ряд программ, в том числе бесплатное проживание ВПЛ в помещениях, предоставленных военными администрациями и местными властями.

Как отмечается, с 1 января 2025 года администрирование этой программы было передано от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство социальной политики. Правительство, по инициативе Минсоцполитики, значительно усовершенствовало и упростило механизм ее реализации, внеся ряд изменений в Постановление Кабинета Министров № 261.

По словам министерки соцполитики Оксаны Жолнович, отныне все обмены информацией будут цифровыми, без лишних отчетов и других бумаг, администратором выплат будет выступать Пенсионный фонд, обладающий мощной ИТ-системой, а вопрос задолженностей за жилищно-коммунальные услуги перед этими учреждениями будет закрыт.

Ключевые нововведения программы

Процедура будет более эффективна. Функция выплат передается Пенсионному фонду. Выплаты будут производиться непосредственно заведениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти заведения.

Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут ежемесячно, без задержек.

процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут ежемесячно, без задержек. Форма собственности залога не будет иметь значения , то есть расширяется перечень учреждений и организаций, которые смогут получить компенсацию.

залога , то есть расширяется перечень учреждений и организаций, которые смогут получить компенсацию. Компенсация будет производиться на каждую ВПЛ, которая размещается в заведении (исходя из социальных норм жилья, нормативов ЖКУ и норм обеспечения твердым топливом), аналогично программе жилищных субсидий. Это означает, что чеки оплаты услуг, квитанции, отчеты, предусмотренные ранее, больше не потребуются.

(исходя из социальных норм жилья, нормативов ЖКУ и норм обеспечения твердым топливом), аналогично программе жилищных субсидий. Это означает, что чеки оплаты услуг, квитанции, отчеты, предусмотренные ранее, больше не потребуются. За назначением компенсации заведения смогут начать обращаться в Пенсионный фонд с июля 2025г. Она будет выплачиваться ежемесячно, до 10 числа каждого месяца (с учетом задолженности за май и июнь).

Она будет выплачиваться (с учетом задолженности за май и июнь). За период с января по апрель 2025 года финансирование будет проведено по переходному механизму: учреждения должны обратиться в органы социальной защиты с информацией о задолженности, после чего она будет погашена разовой выплатой из государственного бюджета.

Ранее Delo.ua писало о том, как оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ и какие документы необходимы.