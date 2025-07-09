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У всіх регіонах України стрімко зростає попит на оренду житла: які регіони найдорожчі

оренда
Різниця між найдешевшою та найдорожчою середньою ціною на оренду однокімнатної квартири у червні зменшилась - 18,7 тис. гривень у столиці проти 4500 у Херсонській області. / Depositphotos

У червні українці набагато активніше шукали нерухомість в оренду: зацікавленість спостерігається абсолютно у всіх областях України.

У червні-липні 2025 року ринок оренди житла в  Україні продовжує демонструвати значні відмінності між західними, центральними та прифронтовими регіонами. повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження маркетплейсу DIM.RIA.

Втім, як свідчить аналітика, інтерес до оренди зростає по всій країні. Найбільший стрибок попиту за останній місяць зафіксований до Сумської області (+41%), Закарпаття (+36%) та Хмельниччини (+34%).

Також високий градус активності демонструє Кіровоградська (зростання попиту на 29%), Полтавська (+28%), Одеська (+26% попиту), Івано-Франківська та Чернівеська (по +24%) області.

Фото 2 — У всіх регіонах України стрімко зростає попит на оренду житла: які регіони найдорожчі
Інфографіка: DIM.RIA

Щодо пропозиції, найбільше нових оголошень з'явилось у Сумській (+79%) та Чернігівській (+60%) областях. Однак  за кількісними показниками ці регіони мають одні з найнижчих пропозицій на ринку. 

Натомість у Запорізькій та Волинській областях у червні кількість пропозицій зменшилась на 22%. У Києві падіння склало 3% у порівнянні з травнем.

Ціни на оренду в різних регіонах України

У більшості регіонів України ціни на оренду коливаються у межах кількох відсотків,  винятки — Полтавська, Запорізька, Миколаївська (зростання на 7%), Кіровоградська (- 27%), Закарпатська (-8%) області.

Фото 3 — У всіх регіонах України стрімко зростає попит на оренду житла: які регіони найдорожчі
Інфографіка: DIM.RIA

Найдорожче знімати житло в Україні - в Києві: середня вартість квартири у червні склала 18,4 тис. грн. Втім, цікаво що до першої п'ятірки за  цінами на оренду вперше за час війни потрапила Дніпропетровська область (14,7 тис. гривень) та Волинська (14,3 тис). Львівська область опинилась на четвертому місці, а Закарпатська - на шостому. 

За останній місяць у більшості регіонів України ціни на оренду коливаються у межах кількох відсотків, винятки — Полтавська, Запорізька, Миколаївська (зростання на 7%), Кіровоградська (-27%), Закарпатська (-8%) області.

Раніше Delo.ua писало проте, що у Києві дорожчає оренда житла на тлі гарячого попиту: які квартири у пріоритеті.

Автор:
Леся Соловчук