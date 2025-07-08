Оренда у Києві: ціни на квартири на Печерську впали

У Києві продовжує домінувати ринок оренди на тлі падіння попиту на купівлю-продаж житла.

Ціни на оренду квартир у Києві продовжують зростати, причина здорожчання - високий попит, повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження маркетплейсу DIM.RIA.

Попит на оренду лише за останній місяць зріс на12%.

Аналітики зазначають, що пропозиція не скрізь встигає за наростаючим попитом. Зокрема, співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у червні в Києві становить 1:7, а от у більшості областей ці показники відрізняються у рази: найвищий дисбаланс у Черкаській — 1:52.

Ціни на оренду в Києві у липні 2025 року

За даними аналітиків, Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість у червні склала 18,4 тис. грн.

Традиційно у різних районах столиці вартість житла в оренду відрізняється у 2-3 рази. Найдешевшим залишається Деснянський — 10,2 тис. грн.

Водночас у розрізі 1-кімнатних квартир найдорожчим районом багато років був Печерський. Тепер він опинився аж на четвертому місці за ціновою шкалою.

Однак у червні лідером став Шевченківський район — в середньому однокімнатну тут можна винайняти за 23,3 тис. грн, двокімнатну - за 26,2 тис. грн, трикімнатну -31,5 тис грн.

На другому в третьому місці - Подільський та Голосіївський райони, де однокімнатні здають за 23,3 тис. і 21,8 тис. гривень відповідно.

Раніше Delo.ua писало про те, що орендарі в Києві Лук'янівку обходять десятою дорогою.