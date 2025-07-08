Аренда в Киеве: цены на квартиры на Печерске рухнули

В Киеве продолжает доминировать рынок аренды на фоне падения спроса на куплю-продажу жилья.

Цены на аренду квартир в Киеве продолжают расти, причина удорожания – высокий спрос, сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса DIM.RIA.

Спрос на аренду только за последний месяц вырос на 12%.

Аналитики отмечают, что предложение не везде успевает за нарастающим спросом. В частности, соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в июне в Киеве составляет 1:7, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Черкасской — 1:52.

Цены на аренду в Киеве в июле 2025 года

По данным аналитиков Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды: средняя стоимость в июне составила 18,4 тыс. грн.

Традиционно в разных районах столицы стоимость жилья в аренду отличается в 2-3 раза. Самым дешевым остается Деснянский – 10,2 тыс. грн.

В разрезе 1-комнатных квартир самым дорогим районом много лет был Печерский. Теперь он оказался на четвертом месте по ценовой шкале.

Однако в июне лидером стал Шевченковский район – в среднем однокомнатную здесь можно снять за 23,3 тыс. грн, двухкомнатную – за 26,2 тыс. грн, трехкомнатную –31,5 тыс грн.

На втором в третьем месте – Подольский и Голосеевский районы, где однокомнатные сдают за 23,3 тыс. и 21,8 тыс. гривен соответственно.

Ранее Delo.ua писало о том, что арендаторы в Киеве Лукьяновку обходят десятой дорогой.