- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Киеве дорожает аренда жилья на фоне горячего спроса: какие квартиры в приоритете
Цены на покупку квартир в Киеве стабилизировались, на аренду жилья – растут.
В июле на рынке недвижимости Киева продолжают превалировать сделки по аренде. Градус спроса в сегменте аренды гораздо выше, чем у купли-продажи.
Как рассказала в комментарии Delo.ua глава киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Оксана Ковтун, несколько оживился и сегмент купли-продажи, поскольку начались выплаты по государственным программам "єОселя" и "єВідновлення". Однако это несопоставимые темпы со сверхвысокой динамикой на рынке аренды квартир.
По ее словам, наибольшая активность в аренде наблюдается в сегменте нового жилья – в новых ЖК или в квартирах с современным ремонтом. Квартиры с советскими ремонтами арендаторы обходят десятой дорогой, объясняет риелтор.
"На современные 1- и 2-комнатные объекты наблюдается рост цен по сравнению с весной 2025 года. В частности, однокомнатная в новых ЖК на Сырце будет стоить 17 000 гривен. В пригороде на Софиевской Борщаговке или в Крюковщине — 15 000. Так называемые "бус". двухкомнатная в хрущевке на ДВРЗ – 9 000 – 9 500 гривен, на Берестейском проспекте – 10 000”, — подчеркнула Оксана Ковтун.
Цены на аренду квартир в Киеве в июле 2025 года
По данным статистики ЛУН, за последние полгода цены на аренду квартир в Киеве подорожали на 14%. По темпам роста Киев обогнал по ценам только Одесса, где аренда подорожала на 38%.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице – 18 300 гривен. Благодаря высоким темпам аренда в Киеве за последние месяцы успела опередить Львов, где квартиры сдают в среднем за 17 000 гривен (+1% за последние полгода).
Дороже всего снимать жилье в Ужгороде — 19 000 гривен.
В столице традиционно самыми дорогими районами остаются Печерский и Шевченковский – 35 000 и 30 000 гривен соответственно. Дешевле всего снять жилье в столице можно в Деснянском и Святошинском районах.
Раньше низкие цены преобладали еще и в Днепровском и Дарницком, однако за счет наличия новых ЖК, районы оказались в средней ценовой категории. В то же время Оболонь, Святошино, где в последнее время участились прилеты, опустились в рейтинге.
В целом цены на аренду квартир в столице к началу июля 2025-го, согласно статистике ЛУН, выглядят следующим образом:
|Районы Киева
|Средняя цена на 1-комнатные квартиры, грн
|Средняя цена на 2-комнатные, грн.
|Деснянский район
|10 000
|12 000
|Святошинский
|14 000
|17 000
|Оболонский
|14 800
|22 000
|Днепровский
|15 000
|18 000
|Дарницкий
|16 000
|20 000
|Соломенский
|17 000
|21 300
|Голосеевский
|20 000
|30 000
|Подольский
|21 000
|25 000
|Шевченковский
|30 000
|33 700
|Печерский
|35 000
|44 300
В то же время на пяти столичных районах наступают новые ЖК в пригороде, завоевывающие все больше популярности.
В частности, в Броварах в среднем можно снять однокомнатную за 10 800 гривен, в Буче и Ирпене – за 13 300, в Вишневом – 13 800, на Софиевской Борщаговке – 15 000 гривен.
Ранее Delo.ua сообщало о том, что за два года в Киеве в два раза подорожала аренда квартир.
В Киеве в мае 2025-го дороже всего снять квартиру в "царском" доме — в среднем 28 000 гривен в месяц за однокомнатную.