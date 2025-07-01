Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,14

EUR

48,99

+0,20

Наличный курс:

USD

41,72

41,64

EUR

49,65

49,45

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Киеве дорожает аренда жилья на фоне горячего спроса: какие квартиры в приоритете

аренда
Квартиры в новых столичных ЖК сдаются за 2-3 дня, в старом фонде – гораздо дольше. Фото: remontov.kiev.ua

Цены на покупку квартир в Киеве стабилизировались, на аренду жилья – растут.

В июле на рынке недвижимости Киева продолжают превалировать сделки по аренде. Градус спроса в сегменте аренды гораздо выше, чем у купли-продажи.

Как рассказала в комментарии Delo.ua глава киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Оксана Ковтун, несколько оживился и сегмент купли-продажи, поскольку начались выплаты по государственным программам "єОселя" и "єВідновлення". Однако это несопоставимые темпы со сверхвысокой динамикой на рынке аренды квартир.

По ее словам, наибольшая активность в аренде наблюдается в сегменте нового жилья – в новых ЖК или в квартирах с современным ремонтом. Квартиры с советскими ремонтами арендаторы обходят десятой дорогой, объясняет риелтор.

"На современные 1- и 2-комнатные объекты наблюдается рост цен по сравнению с весной 2025 года. В частности, однокомнатная в новых ЖК на Сырце будет стоить 17 000 гривен. В пригороде на Софиевской Борщаговке или в Крюковщине — 15 000. Так называемые "бус". двухкомнатная в хрущевке на ДВРЗ – 9 000 – 9 500 гривен, на Берестейском проспекте – 10 000”, — подчеркнула Оксана Ковтун.

Цены на аренду квартир в Киеве в июле 2025 года

По данным статистики ЛУН, за последние полгода цены на аренду квартир в Киеве подорожали на 14%. По темпам роста Киев обогнал по ценам только Одесса, где аренда подорожала на 38%.

Фото 2 — В Киеве дорожает аренда жилья на фоне горячего спроса: какие квартиры в приоритете
По темпам роста цен на аренду Киев обогнал только Одесса. Инфографика: ЛУН

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице – 18 300 гривен. Благодаря высоким темпам аренда в Киеве за последние месяцы успела опередить Львов, где квартиры сдают в среднем за 17 000 гривен (+1% за последние полгода).

Дороже всего снимать жилье в Ужгороде — 19 000 гривен.

Фото 3 — В Киеве дорожает аренда жилья на фоне горячего спроса: какие квартиры в приоритете
Одно- и двухкомнатные квартиры в новых ЖК можно сдать через два дня. Инфографика: ЛУН

В столице традиционно самыми дорогими районами остаются Печерский и Шевченковский – 35 000 и 30 000 гривен соответственно. Дешевле всего снять жилье в столице можно в Деснянском и Святошинском районах.

Раньше низкие цены преобладали еще и в Днепровском и Дарницком, однако за счет наличия новых ЖК, районы оказались в средней ценовой категории. В то же время Оболонь, Святошино, где в последнее время участились прилеты, опустились в рейтинге.

В целом цены на аренду квартир в столице к началу июля 2025-го, согласно статистике ЛУН, выглядят следующим образом:

Районы Киева Средняя цена на 1-комнатные квартиры, грн Средняя цена на 2-комнатные, грн.
Деснянский район 10 000 12 000
Святошинский 14 000 17 000
Оболонский 14 800 22 000
Днепровский 15 000 18 000
Дарницкий 16 000 20 000
Соломенский 17 000 21 300
Голосеевский 20 000 30 000
Подольский 21 000 25 000
Шевченковский 30 000 33 700
Печерский 35 000 44 300

В то же время на пяти столичных районах наступают новые ЖК в пригороде, завоевывающие все больше популярности.

В частности, в Броварах в среднем можно снять однокомнатную за 10 800 гривен, в Буче и Ирпене – за 13 300, в Вишневом – 13 800, на Софиевской Борщаговке – 15 000 гривен.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что   за два года в Киеве в два раза подорожала аренда квартир.

В Киеве в мае 2025-го дороже всего снять квартиру в "царском" доме — в среднем 28 000 гривен в месяц за однокомнатную.

Автор:
Леся Соловчук